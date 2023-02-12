Рейтинг@Mail.ru
Дуда захотел отправить Украине больше оружия - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/duda-1851496966.html
Дуда захотел отправить Украине больше оружия
Дуда захотел отправить Украине больше оружия - РИА Новости, 12.02.2023
Дуда захотел отправить Украине больше оружия
Россия победит Украину, если западные страны не поставят оружие Киеву как можно скорее, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:45
2023-02-12T12:12
в мире
украина
польша
анджей дуда
вооруженные силы украины
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/68/1524436802_0:166:1993:1287_1920x0_80_0_0_0a0d715e4782c1e296bc9767926eea82.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия победит Украину, если западные страны не поставят оружие Киеву как можно скорее, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном на официальном сайте главы государства.10 января замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Кроме того, представитель администрации напомнил, что Киев также срочно нуждается в дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.Ранее вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Варшава готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО.Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230209/leopard-1850694513.html
https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/68/1524436802_124:0:1993:1402_1920x0_80_0_0_1ccf31d42bb7412ef44c64c6c6847c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, анджей дуда, вооруженные силы украины, нато, россия
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
10:45 12.02.2023 (обновлено: 12:12 12.02.2023)
 
Дуда захотел отправить Украине больше оружия

Президент Польши Дуда: Россия победит на Украине, если Запад срочно не отправит оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия победит Украину, если западные страны не поставят оружие Киеву как можно скорее, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", — утверждает польский политик.

10 января замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Кроме того, представитель администрации напомнил, что Киев также срочно нуждается в дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.

Ранее вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Варшава готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО.
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 00:12Специальная военная операция на Украине
Германия беспокоится, что страны ЕС не поставят Украине танки, пишут СМИ
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Солдаты британской армии - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 10:14
НАТО оказалась в опасности из-за Великобритании и Украины
 
В миреУкраинаПольшаАнджей ДудаВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала