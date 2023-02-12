https://ria.ru/20230212/duda-1851496966.html

Дуда захотел отправить Украине больше оружия

Дуда захотел отправить Украине больше оружия - РИА Новости, 12.02.2023

Дуда захотел отправить Украине больше оружия

Россия победит Украину, если западные страны не поставят оружие Киеву как можно скорее, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:45

2023-02-12T10:45

2023-02-12T12:12

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия победит Украину, если западные страны не поставят оружие Киеву как можно скорее, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном на официальном сайте главы государства.10 января замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Кроме того, представитель администрации напомнил, что Киев также срочно нуждается в дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.Ранее вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Варшава готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО.Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230209/leopard-1850694513.html

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в мире, украина, польша, анджей дуда, вооруженные силы украины, нато, россия