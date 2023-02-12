10:45 12.02.2023 (обновлено: 12:12 12.02.2023)
Дуда захотел отправить Украине больше оружия
Президент Польши Дуда: Россия победит на Украине, если Запад срочно не отправит оружие
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия победит Украину, если западные страны не поставят оружие Киеву как можно скорее, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном на официальном сайте главы государства.
"Если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", — утверждает польский политик.
10 января замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Кроме того, представитель администрации напомнил, что Киев также срочно нуждается в дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
Ранее вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Варшава готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО.
Ранее вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Варшава готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.