https://ria.ru/20230212/dtp-1851527530.html

Число смертельных аварий на МКАД уменьшилось вдвое

Число смертельных аварий на МКАД уменьшилось вдвое - РИА Новости, 12.02.2023

Число смертельных аварий на МКАД уменьшилось вдвое

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что смертельных аварий на МКАД за три года стало в два раза меньше. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:18

2023-02-12T15:18

2023-02-12T15:18

авто

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что смертельных аварий на МКАД за три года стало в два раза меньше. Мэр отметил, что ежедневно Московской кольцевой автодорогой пользуются больше одного миллиона машин. Кроме того, такие решения, как внедрение новой модели предотвращения ДТП, новые правила проезда грузовиков, установка 267 комплексов фотовидеофиксации и интерактивные табло позволили столице оставаться лидером по безопасности дорожного движения в стране.

https://ria.ru/20221110/spbpu-1830275454.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, москва, сергей собянин