Число смертельных аварий на МКАД уменьшилось вдвое
Собянин: смертельных аварий на МКАД за три года стало в два раза меньше
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что смертельных аварий на МКАД за три года стало в два раза меньше.
"В два раза меньше смертельных аварий стало на МКАД за три года", - написал он в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что ежедневно Московской кольцевой автодорогой пользуются больше одного миллиона машин. Кроме того, такие решения, как внедрение новой модели предотвращения ДТП, новые правила проезда грузовиков, установка 267 комплексов фотовидеофиксации и интерактивные табло позволили столице оставаться лидером по безопасности дорожного движения в стране.
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