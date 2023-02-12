Рейтинг@Mail.ru
Число смертельных аварий на МКАД уменьшилось вдвое - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/dtp-1851527530.html
Число смертельных аварий на МКАД уменьшилось вдвое
Число смертельных аварий на МКАД уменьшилось вдвое - РИА Новости, 12.02.2023
Число смертельных аварий на МКАД уменьшилось вдвое
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что смертельных аварий на МКАД за три года стало в два раза меньше. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:18
2023-02-12T15:18
авто
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766227967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e745ff857d314a16d4f6c8126e907378.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что смертельных аварий на МКАД за три года стало в два раза меньше. Мэр отметил, что ежедневно Московской кольцевой автодорогой пользуются больше одного миллиона машин. Кроме того, такие решения, как внедрение новой модели предотвращения ДТП, новые правила проезда грузовиков, установка 267 комплексов фотовидеофиксации и интерактивные табло позволили столице оставаться лидером по безопасности дорожного движения в стране.
https://ria.ru/20221110/spbpu-1830275454.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766227967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0d32cf52ba304313f517ef5d5ca49de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, москва, сергей собянин
Авто, Москва, Сергей Собянин
15:18 12.02.2023
 
Число смертельных аварий на МКАД уменьшилось вдвое

Собянин: смертельных аварий на МКАД за три года стало в два раза меньше

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что смертельных аварий на МКАД за три года стало в два раза меньше.
"В два раза меньше смертельных аварий стало на МКАД за три года", - написал он в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что ежедневно Московской кольцевой автодорогой пользуются больше одного миллиона машин. Кроме того, такие решения, как внедрение новой модели предотвращения ДТП, новые правила проезда грузовиков, установка 267 комплексов фотовидеофиксации и интерактивные табло позволили столице оставаться лидером по безопасности дорожного движения в стране.
Автомобильная авария - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 03:00Наука
Предугадать ДТП. В России вычислили предпосылки тяжелых и легких аварий
 
АвтоМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала