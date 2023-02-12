https://ria.ru/20230212/donetsk-1851502534.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:40

2023-02-12T11:40

2023-02-12T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram. В 11:15 ВСУ выпустили еще три таких же снаряда.Спустя 15 минут украинские военные нанесли удар по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка из населенного пункта Нетайлово."Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — уточнили в представительстве СЦКК.Кроме того, ВСУ также обстреливали Киевский и Куйбышевский районы рано утром. В 7:10 и 7:38 украинские войска выпустили в общей сложности шесть снарядов натовского калибра из населенного пункта Тоненькое.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230212/donetsk-1851484447.html

https://ria.ru/20230211/pvo-1851461814.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато