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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.02.2023
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:40
2023-02-12T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram. В 11:15 ВСУ выпустили еще три таких же снаряда.Спустя 15 минут украинские военные нанесли удар по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка из населенного пункта Нетайлово."Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — уточнили в представительстве СЦКК.Кроме того, ВСУ также обстреливали Киевский и Куйбышевский районы рано утром. В 7:10 и 7:38 украинские войска выпустили в общей сложности шесть снарядов натовского калибра из населенного пункта Тоненькое.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230212/donetsk-1851484447.html
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО
11:40 12.02.2023 (обновлено: 12:15 12.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка девять натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 10:40 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район), выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

В 11:15 ВСУ выпустили еще три таких же снаряда.
Спустя 15 минут украинские военные нанесли удар по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка из населенного пункта Нетайлово.
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 08:41
Украинские войска обстреляли Донецк
"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — уточнили в представительстве СЦКК.
Кроме того, ВСУ также обстреливали Киевский и Куйбышевский районы рано утром. В 7:10 и 7:38 украинские войска выпустили в общей сложности шесть снарядов натовского калибра из населенного пункта Тоненькое.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевСЦККНАТО
 
 
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