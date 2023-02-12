11:40 12.02.2023 (обновлено: 12:15 12.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка девять натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 10:40 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район), выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
В 11:15 ВСУ выпустили еще три таких же снаряда.
Спустя 15 минут украинские военные нанесли удар по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка из населенного пункта Нетайлово.
Вчера, 08:41Украинские войска обстреляли Донецк
"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — уточнили в представительстве СЦКК.
Кроме того, ВСУ также обстреливали Киевский и Куйбышевский районы рано утром. В 7:10 и 7:38 украинские войска выпустили в общей сложности шесть снарядов натовского калибра из населенного пункта Тоненькое.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.