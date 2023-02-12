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Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.02.2023
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Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс, заявил Медведчук
Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.02.2023
Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс, заявил Медведчук
Бывший президент Украины Петр Порошенко передавал Владимиру Путину предложение забрать Донбасс, заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:53
2023-02-12T23:24
в мире
украина
донбасс
владимир путин
петр порошенко
россия
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко передавал Владимиру Путину предложение забрать Донбасс, заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью белорусскому телеканалу СТВ.По словам политика, экс-глава государства несколько раз просил его быть посредником в этом вопросе. Однако позиция российского лидера в то время была другой, подчеркнул Медведчук."В те годы Путин постоянно подчеркивал в своих официальных интервью, что Донбасс — это Украина. Когда президент России Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен", — сказал политик. В целом, как отметил Медведчук, минский процесс по прекращению конфликта в Донбассе был попыткой оттянуть время для подготовки к дальнейшей войне. По его словам, киевский режим стремился реализовать политическую волю, которая не подразумевала мирного урегулирования. Политик подчеркнул, что это свидетельствует о "двойной морали" как европейских лидеров, так и Порошенко с Зеленским. Что же касается политической воли украинских властей, то она была направлена на проведение по указаниям стран Запада боевых действий и создание плацдарма для противостояния России, которая продолжала защищать интересы людей, живущих на территории Донбасса, резюмировал Медведчук.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230212/medvedchuk-1851567081.html
https://ria.ru/20230131/poroshenko-1848569126.html
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в мире, украина, донбасс, владимир путин, петр порошенко, россия, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Петр Порошенко, Россия, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
22:53 12.02.2023 (обновлено: 23:24 12.02.2023)
 
Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс, заявил Медведчук

Медведчук заявил, что экс-президент Украины Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко передавал Владимиру Путину предложение забрать Донбасс, заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
По словам политика, экс-глава государства несколько раз просил его быть посредником в этом вопросе. Однако позиция российского лидера в то время была другой, подчеркнул Медведчук.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 21:04
Минские соглашения могли быть выполнены "по щелчку", считает Медведчук
"В те годы Путин постоянно подчеркивал в своих официальных интервью, что Донбасс — это Украина. Когда президент России Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен", — сказал политик.
В целом, как отметил Медведчук, минский процесс по прекращению конфликта в Донбассе был попыткой оттянуть время для подготовки к дальнейшей войне. По его словам, киевский режим стремился реализовать политическую волю, которая не подразумевала мирного урегулирования. Политик подчеркнул, что это свидетельствует о "двойной морали" как европейских лидеров, так и Порошенко с Зеленским.
Что же касается политической воли украинских властей, то она была направлена на проведение по указаниям стран Запада боевых действий и создание плацдарма для противостояния России, которая продолжала защищать интересы людей, живущих на территории Донбасса, резюмировал Медведчук.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 08:46
Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения
 
В миреУкраинаДонбассВладимир ПутинПетр ПорошенкоРоссияВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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