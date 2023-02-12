https://ria.ru/20230212/dnr-1851507483.html
Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР
Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР - РИА Новости, 12.02.2023
Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР
Российские военные освободили поселок Красная Гора в ДНР, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, его слова приводятся в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:36
2023-02-12T12:36
2023-02-12T13:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
евгений пригожин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные освободили поселок Красная Гора в ДНР, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена. Поселок находится к северу от Артемовска, в непосредственной близости к границе населенного пункта. Как сообщил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин, союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин
12:36 12.02.2023 (обновлено: 13:20 12.02.2023)
Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР
Пригожин сообщил о взятии под контроль России населенного пункта Красная Гора в ДНР