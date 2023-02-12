https://ria.ru/20230212/dnr-1851507483.html

Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР

Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР - РИА Новости, 12.02.2023

Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР

Российские военные освободили поселок Красная Гора в ДНР, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, его слова приводятся в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T12:36

2023-02-12T12:36

2023-02-12T13:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

евгений пригожин

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные освободили поселок Красная Гора в ДНР, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена. Поселок находится к северу от Артемовска, в непосредственной близости к границе населенного пункта. Как сообщил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин, союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, евгений пригожин