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Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР - РИА Новости, 12.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР
Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР - РИА Новости, 12.02.2023
Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР
Российские военные освободили поселок Красная Гора в ДНР, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, его слова приводятся в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:36
2023-02-12T13:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
евгений пригожин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные освободили поселок Красная Гора в ДНР, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена. Поселок находится к северу от Артемовска, в непосредственной близости к границе населенного пункта. Как сообщил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин, союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои.
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донецкая народная республика, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин
12:36 12.02.2023 (обновлено: 13:20 12.02.2023)
 
Российские военные взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР

Пригожин сообщил о взятии под контроль России населенного пункта Красная Гора в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные освободили поселок Красная Гора в ДНР, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

"Сегодня штурмовыми отрядами <...> "Вагнера" был взят населенный пункт Красная Гора", — заявил предприниматель.

Поселок находится к северу от Артемовска, в непосредственной близости к границе населенного пункта.
Как сообщил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин, союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЕвгений Пригожин
 
 
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