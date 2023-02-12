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В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев России - РИА Новости, 12.02.2023
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В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев России
В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев России - РИА Новости, 12.02.2023
В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев России
Законодательные изменения необходимы для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T03:41
2023-02-12T04:28
россия
армения
султан хамзаев
рустам мурадов
владимир путин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Законодательные изменения необходимы для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). По словам Хамзаева, у защитников Отечества порой нет времени и возможности отвечать на оскорбления в своей адрес, но их должны защитить общество и государство. Депутат приводит в пример командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, которого, по его словам, критикуют, однако которому российский президент Владимир Путин вручал награду, а премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал особую благодарность. "Между тем у Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в зоне СВО", - добавил парламентарий. Законодательную инициативу политик планирует подготовить в ближайшее время.
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россия, армения, султан хамзаев, рустам мурадов, владимир путин, госдума рф, единая россия
Россия, Армения, Султан Хамзаев, Рустам Мурадов, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
03:41 12.02.2023 (обновлено: 04:28 12.02.2023)
 
В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев России

Депутат Хамзаев призвал ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ Султан Хамзаев
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Законодательные изменения необходимы для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
"Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России", - заявил он.
По словам Хамзаева, у защитников Отечества порой нет времени и возможности отвечать на оскорбления в своей адрес, но их должны защитить общество и государство.
Депутат приводит в пример командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, которого, по его словам, критикуют, однако которому российский президент Владимир Путин вручал награду, а премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал особую благодарность.
"Между тем у Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в зоне СВО", - добавил парламентарий.
Законодательную инициативу политик планирует подготовить в ближайшее время.
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РоссияАрменияСултан ХамзаевРустам МурадовВладимир ПутинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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