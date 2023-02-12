https://ria.ru/20230212/deputat-1851474888.html
В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев России
В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев России - РИА Новости, 12.02.2023
В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев России
Законодательные изменения необходимы для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T03:41
2023-02-12T03:41
2023-02-12T04:28
россия
армения
султан хамзаев
рустам мурадов
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госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Законодательные изменения необходимы для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). По словам Хамзаева, у защитников Отечества порой нет времени и возможности отвечать на оскорбления в своей адрес, но их должны защитить общество и государство. Депутат приводит в пример командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, которого, по его словам, критикуют, однако которому российский президент Владимир Путин вручал награду, а премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал особую благодарность. "Между тем у Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в зоне СВО", - добавил парламентарий. Законодательную инициативу политик планирует подготовить в ближайшее время.
https://ria.ru/20230210/parkovka-1851204524.html
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россия, армения, султан хамзаев, рустам мурадов, владимир путин, госдума рф, единая россия
Россия, Армения, Султан Хамзаев, Рустам Мурадов, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
03:41 12.02.2023 (обновлено: 04:28 12.02.2023)
В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев России
Депутат Хамзаев призвал ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России