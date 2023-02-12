https://ria.ru/20230212/cheburashka-1851577787.html

"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 12.02.2023

"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и других странах СНГ со сборами 168,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T23:20

2023-02-12T23:20

2023-02-12T23:20

культура

россия

сочи

кисловодск

дмитрий дьяченко

чебурашка

сергей гармаш

снг

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и других странах СНГ со сборами 168,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com. По сюжету картины, Чебурашка - настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка - прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях - Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Вторую строчку заняла комедийная мелодрама "Свободные отношения", которая собрала 59,6 миллиона рублей. История двух противоположностей Илоны и Артема, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а их совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру – предлагают дать друг другу немного свободы. Последствия этого эксперимента удивят не только главных героев. На третьем месте рейтинга комедийный фильм "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", который собрал 55,3 миллиона рублей. В продолжении франшизы зрители снова увидели Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина, Александра Демидова, а также Дмитрия Нагиева, Гарика Харламова и Максима Виторгана. Режиссером картины стал Михаил Поляков, авторы сценария – Сергей Петрейков, Леонид Барац и Ростислав Хаит. В новом фильме мужчины снова говорят о личном. Четвертое место заняла комедия "Быть". Картина собрала за прошедший уикенд 45,5 миллиона рублей. По сюжету, выросший без родителей молодой рэпер Илья, отчаянно рвётся на вершины чартов. Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023 отправляет его в суровый 1993 год, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем, или не быть теперь зависит только от него. Замыкает рейтинг мультфильм "Изумительный Морис", который собрал 36,8 миллиона рублей. По сюжету, у кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз "спасает" местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую оплату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места - к изумлению всех живущих там двуногих.

https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849782624.html

https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849733679.html

россия

сочи

кисловодск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сочи, кисловодск, дмитрий дьяченко, чебурашка, сергей гармаш, снг, новости культуры, культура