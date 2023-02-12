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В Приморье начались испытания БПЛА самолетного типа для нужд спецоперации - РИА Новости, 12.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/bpla-1851520185.html
В Приморье начались испытания БПЛА самолетного типа для нужд спецоперации
В Приморье начались испытания БПЛА самолетного типа для нужд спецоперации - РИА Новости, 12.02.2023
В Приморье начались испытания БПЛА самолетного типа для нужд спецоперации
Испытания беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд спецоперации, начались в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:25
2023-02-12T14:25
специальная военная операция на украине
олег кожемяко
безопасность
приморский край
технологии
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Испытания беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд спецоперации, начались в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Начались испытательные полеты нового беспилотника. Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.Ранее власти региона сообщали, что в Приморье запускают серийное производство беспилотников для нужд спецоперации. В конструкции дрона весом 1,5 килограмма предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. Также сообщалось, что производитель готов выпускать и до 30 беспилотников самолетного типа.
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олег кожемяко, безопасность, приморский край, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Олег Кожемяко, Безопасность, Приморский край, Технологии, Россия
14:25 12.02.2023
 
В Приморье начались испытания БПЛА самолетного типа для нужд спецоперации

Глава Приморья Кожемяко сообщил, что в регионе начались испытания БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРабочие в цехе сборки БПЛА
Рабочие в цехе сборки БПЛА - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Рабочие в цехе сборки БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Испытания беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд спецоперации, начались в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Начались испытательные полеты нового беспилотника. Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Ранее власти региона сообщали, что в Приморье запускают серийное производство беспилотников для нужд спецоперации. В конструкции дрона весом 1,5 килограмма предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. Также сообщалось, что производитель готов выпускать и до 30 беспилотников самолетного типа.
Система подавления беспилотников Серп-ВС - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 11:56Новое оружие России
В России прошли успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп"
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег КожемякоБезопасностьПриморский крайТехнологииРоссия
 
 
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