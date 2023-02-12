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В Приморье начались испытания БПЛА самолетного типа для нужд спецоперации

В Приморье начались испытания БПЛА самолетного типа для нужд спецоперации - РИА Новости, 12.02.2023

В Приморье начались испытания БПЛА самолетного типа для нужд спецоперации

Испытания беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд спецоперации, начались в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:25

2023-02-12T14:25

2023-02-12T14:25

специальная военная операция на украине

олег кожемяко

безопасность

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Испытания беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд спецоперации, начались в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Начались испытательные полеты нового беспилотника. Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.Ранее власти региона сообщали, что в Приморье запускают серийное производство беспилотников для нужд спецоперации. В конструкции дрона весом 1,5 килограмма предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. Также сообщалось, что производитель готов выпускать и до 30 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20230210/serp-1851078151.html

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олег кожемяко, безопасность, приморский край, технологии, россия