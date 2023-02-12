https://ria.ru/20230212/bpla-1851478080.html

Российские военнослужащие зачистили позиции ВСУ в ДНР с помощью БПЛА

Российские военнослужащие зачистили позиции ВСУ в ДНР с помощью БПЛА - РИА Новости, 12.02.2023

Российские военнослужащие зачистили позиции ВСУ в ДНР с помощью БПЛА

Бойцы первой Славянской бригады использовали беспилотник для зачистки покинутых украинскими военными позиций на донецком направлении, передает корреспондент РИА РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T06:05

2023-02-12T06:05

2023-02-12T06:28

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850886254_0:0:3176:1786_1920x0_80_0_0_12e9d9858301caa1de96b941f729c9f4.jpg

ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады использовали беспилотник для зачистки покинутых украинскими военными позиций на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. В распоряжении агентства оказались уникальные кадры, на которых видно точную работу оператора БПЛА. Он осматривает недавно оставленные позиции украинских военных, а при обнаружении окопов и блиндажей совершает сброс снарядов, чтобы выявить или уничтожить оставшегося противника. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки в результате успешных наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское в ДНР уничтожены три склада боеприпасов украинских военных.

сша

россия

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, авдеевка