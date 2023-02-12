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Российские военнослужащие зачистили позиции ВСУ в ДНР с помощью БПЛА
Российские военнослужащие зачистили позиции ВСУ в ДНР с помощью БПЛА - РИА Новости, 12.02.2023
Российские военнослужащие зачистили позиции ВСУ в ДНР с помощью БПЛА
Бойцы первой Славянской бригады использовали беспилотник для зачистки покинутых украинскими военными позиций на донецком направлении, передает корреспондент РИА РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T06:05
2023-02-12T06:05
2023-02-12T06:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
авдеевка
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады использовали беспилотник для зачистки покинутых украинскими военными позиций на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. В распоряжении агентства оказались уникальные кадры, на которых видно точную работу оператора БПЛА. Он осматривает недавно оставленные позиции украинских военных, а при обнаружении окопов и блиндажей совершает сброс снарядов, чтобы выявить или уничтожить оставшегося противника. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки в результате успешных наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское в ДНР уничтожены три склада боеприпасов украинских военных.
сша
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авдеевка
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в мире, сша, россия, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Авдеевка
06:05 12.02.2023 (обновлено: 06:28 12.02.2023)
Российские военнослужащие зачистили позиции ВСУ в ДНР с помощью БПЛА
Российские военнослужащие с помощью БПЛА зачистили покинутые ВСУ позиции в ДНР