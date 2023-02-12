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Вода, метан и молнии: что произошло в Бермудском треугольнике

Вода, метан и молнии: что произошло в Бермудском треугольнике - РИА Новости, 12.02.2023

Вода, метан и молнии: что произошло в Бермудском треугольнике

“Проведите линию от Флориды до Бермудских островов, вторую — от Бермудских островов до Пуэрто-Рико, а третью — обратно во Флориду через Багамские острова. В... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T08:00

2023-02-12T08:00

2023-02-12T08:00

военно-морские силы сша

флорида

пуэрто-рико

багамские острова

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"Кристаллическая энергия"“Проведите линию от Флориды до Бермудских островов, вторую — от Бермудских островов до Пуэрто-Рико, а третью — обратно во Флориду через Багамские острова. В этом районе, известном как Бермудский треугольник, произошло большинство случаев бесследного исчезновения людей, <...> которые выходят далеко за рамки законов случайности”, — писал в 1964-м американский автор Винсент Гэддис.Именно он первым стал использовать словосочетание "Бермудский треугольник". Куда большую известность термин приобрел благодаря усилиям американского полиглота и преподавателя языков Чарльза Берлица. В 70-х он выпустил серию книг, ставших бестселлерами, в которых утверждал, что загадочный участок моря связан с Атлантидой.В дальнейшем эта теория была расширена последователями, которые, среди прочего, предполагали, что жители мифического города использовали некую "кристаллическую энергию", с помощью которой топили корабли и самолеты.Другие версии исчезновения людей — похищение инопланетянами и разрыв в пространстве-времени, в который проваливались неудачливые путешественники.Фантастические мифы о Бермудском треугольнике еще в 70-х развеял писатель Ларри Куше. Он убедительно показал, что большинство "таинственных исчезновений" — следствие ошибок, мистификации, а в некоторых случаях и откровенной фальсификации.О Берлице Куше писал так: "Если он скажет, что лодка была красной, вероятность того, что она была какого-то другого цвета, почти несомненна".Научные гипотезыОднако теория продолжала жить, тем более что корабли и самолеты в указанном районе действительно пропадали. Среди известных случаев — бесследное исчезновение американского грузового судна "Циклоп" с 306 людьми на борту (1916 год), "звена 19", состоящего из пяти самолетов ВМС США (1945), и военного транспортника C-119 с десятью членами экипажа (1965).Исследователи попытались дать этим и другим событиям научные обоснования. Одно из них — воздействие метана, который, поднимаясь со дна, делает воду менее плотной, что приводит к затоплению судов. Или попадание молнии в метановый пузырь, который всплыл прямо перед кораблем. Этот горючий газ в больших количествах находится на морском дне — правда, по всему земному шару, и больше нигде подобных инцидентов не происходило.Другая гипотеза — геомагнитная аномалия, которая сбивает с толку приборы и экипаж. Проблема в том, что в Бермудском треугольнике такой аномалии нет. Такие явления и впрямь существуют, но ближайшее к указанному району находится намного южнее — у берегов Бразилии.Третья научная версия — так называемая волна-изгой. Гигантский одиночный водяной вал высотой 20-30 метров действительно способен топить корабли, как показали эксперименты с моделями. Волны-убийцы могут возникать и в районе Бермудского треугольника — но далеко не только в нем. По крайней мере, доказанной связи этого природного явления с конкретной катастрофой пока нет."Нет никаких свидетельств"Чтобы объяснить инциденты с исчезновением транспорта в зловещей зоне, не нужно апеллировать к аномалиям — как объяснимым с научной точки зрения, так и явно антинаучным.Как отмечает Национальная океаническая служба США (NOAA), через Бермудский треугольник проходит большинство атлантических тропических штормов и ураганов. Кроме того, Гольфстрим может приводить к стремительному и иногда радикальному изменению погоды. А большое количество островов в Карибском море создает много мелководных участков, которые могут быть опасными для судоходства."Нет никаких свидетельств того, что таинственные исчезновения происходят в Бермудском треугольнике с большей частотой, чем в любом другом большом, хорошо изученном районе океана", — говорят в NOAA.Наконец, именно в районе Бермудского треугольника сосредоточена треть океанских судов, находящихся в частной собственности у американцев. И многие владельцы банально не соблюдают правила навигации. А потому высокая концентрация "таинственных исчезновений" в этом районе вполне объяснима.

флорида

пуэрто-рико

багамские острова

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военно-морские силы сша, флорида, пуэрто-рико, багамские острова, космос - риа наука, инопланетяне, загадки, тайны