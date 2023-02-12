https://ria.ru/20230212/berluskoni-1851572484.html

Берлускони призвал США предложить Украине обмен для завершения конфликта

Берлускони призвал США предложить Украине обмен для завершения конфликта - РИА Новости, 12.02.2023

Берлускони призвал США предложить Украине обмен для завершения конфликта

США для прекращения военного конфликта должны предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны, заявил лидер партии "Вперед, Италия" и экс-премьер... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T22:12

2023-02-12T22:12

2023-02-12T23:16

украина

в мире

сильвио берлускони

вперед, италия

донбасс

джо байден

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/09/1553180978_0:7:3021:1706_1920x0_80_0_0_db4b1fe9eb25fe0da71399b5f395df8d.jpg

РИМ, 12 фев — РИА Новости. США для прекращения военного конфликта должны предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны, заявил лидер партии "Вперед, Италия" и экс-премьер республики Сильвио Берлускони, его слова приводит газета il Messagero.Уточняется, что политик озвучил свою точку зрения на избирательном участке в Милане, где проходят региональные выборы в области Ломбардия.По словам Берлускони, план восстановления Украины может достичь "шести-семи-восьми-девяти миллиардов долларов" при условии, что Зеленский в срочном порядке прикажет войскам остановить боевые действия и перестанет получать финансовую и военную помощь. Экс-премьер предположил, что только такие условия могли убедить киевские власти прекратить огонь.Берлускони также подчеркнул, что если бы он был премьером, он бы никогда не поехал на переговоры с Зеленским. По его мнению, президенту Украины достаточно было "перестать нападать на две автономные республики Донбасса", и тогда бы эскалации конфликта не случилось. "Поэтому я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно", — резюмировал политик.После заявления Берлускони правительственный Дворец Киджи через источники заверил в "твердой и убежденной поддержке Украины" со стороны итальянских властей, "как это предусмотрено в программе и подтверждало на всех парламентских голосованиях большинство, которое поддерживает правительство".Слова бывшего премьера уже вызвали резкую критику со стороны представителей оппозиционной Демократической партии. Глава фракции в сенате Симона Малпецци отметила, что это высказывание воспринимают как свидетельство разногласий в правящей коалиции и "официальное выступление на стороне России".Ранее Берлускони неоднократно выражал обеспокоенность отсутствием предложений по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, единственные решения предлагает Ватикан. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230210/edinstvo-1851234058.html

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832443052.html

https://ria.ru/20230211/festival-1851463359.html

украина

донбасс

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, сильвио берлускони, вперед, италия, донбасс, джо байден, сша, россия, владимир путин