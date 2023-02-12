https://ria.ru/20230212/berbok-1851467523.html

Пушков напомнил "покаявшейся" Бербок об ошибках, которые нельзя исправить

Пушков напомнил "покаявшейся" Бербок об ошибках, которые нельзя исправить - РИА Новости, 12.02.2023

Пушков напомнил "покаявшейся" Бербок об ошибках, которые нельзя исправить

Российский парламентарий Алексей Пушков назвал "неуклюжими" объяснения руководителя внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок "о состоянии войны с... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T00:31

2023-02-12T00:31

2023-02-12T00:31

в мире

германия

анналена бербок

алексей пушков

россия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский парламентарий Алексей Пушков назвал "неуклюжими" объяснения руководителя внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок "о состоянии войны с Россией".Глава МИД ФРГ на заседании ПАСЕ 24 января призвала страны Европы "делать больше для Украины" и не искать виновных среди своих, так как они вместе "ведут войну против России". После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что Запад заранее спланировал войну против Москвы."После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Позднее Бербок признала ошибкой свои слова. Она процитировала пословицу: "не ошибается лишь тот, кто не живет"."Но ей (Бербок – Прим. ред.) следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало", - резюмировал Пушков.

https://ria.ru/20230128/berbok-1848042578.html

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в мире, германия, анналена бербок, алексей пушков, россия