https://ria.ru/20230212/baza-1851485288.html

СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы

СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы - РИА Новости, 12.02.2023

СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы

Власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море, сообщило агентство Associated Press. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T08:53

2023-02-12T08:53

2023-02-12T11:42

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море, сообщило агентство Associated Press.По словам местных чиновников, после визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москва выполнила условия, поставленные Хартумом для достижения соглашения, и военные дали согласие на сделку."Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена", — пояснил один из источников агентства.Как добавили журналисты, соглашение вступит в силу после формирования в Судане гражданского правительства и законодательного органа, которые ратифицируют документ.О договоренности создать пункт Военно-морского флота России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. В соответствии с документом максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

https://ria.ru/20230208/lavrov-1850521271.html

https://ria.ru/20230208/lavrov-1850514447.html

судан

россия

красное море

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, судан, россия, красное море, сергей лавров, вмф рф