08:53 12.02.2023 (обновлено: 11:42 12.02.2023)
СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы
AP: Судан завершил пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме
Здание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море, сообщило агентство Associated Press.
По словам местных чиновников, после визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москва выполнила условия, поставленные Хартумом для достижения соглашения, и военные дали согласие на сделку.
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"Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена", — пояснил один из источников агентства.
Как добавили журналисты, соглашение вступит в силу после формирования в Судане гражданского правительства и законодательного органа, которые ратифицируют документ.
О договоренности создать пункт Военно-морского флота России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. В соответствии с документом максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
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