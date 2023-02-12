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СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы - РИА Новости, 12.02.2023
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СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы
СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы - РИА Новости, 12.02.2023
СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы
Власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море, сообщило агентство Associated Press. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T08:53
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море, сообщило агентство Associated Press.По словам местных чиновников, после визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москва выполнила условия, поставленные Хартумом для достижения соглашения, и военные дали согласие на сделку."Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена", — пояснил один из источников агентства.Как добавили журналисты, соглашение вступит в силу после формирования в Судане гражданского правительства и законодательного органа, которые ратифицируют документ.О договоренности создать пункт Военно-морского флота России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. В соответствии с документом максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
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в мире, судан, россия, красное море, сергей лавров, вмф рф
В мире, Судан, Россия, Красное море, Сергей Лавров, ВМФ РФ
08:53 12.02.2023 (обновлено: 11:42 12.02.2023)
 
СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы

AP: Судан завершил пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме
Здание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море, сообщило агентство Associated Press.
По словам местных чиновников, после визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москва выполнила условия, поставленные Хартумом для достижения соглашения, и военные дали согласие на сделку.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Визит Лаврова в Судан станет важной вехой, заявил посол в России
"Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена", — пояснил один из источников агентства.
Как добавили журналисты, соглашение вступит в силу после формирования в Судане гражданского правительства и законодательного органа, которые ратифицируют документ.
О договоренности создать пункт Военно-морского флота России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. В соответствии с документом максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ
 
В миреСуданРоссияКрасное мореСергей ЛавровВМФ РФ
 
 
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