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Лидер демократов в сенате заявил, что Байден находится в "отличной форме"
Лидер демократов в сенате заявил, что Байден находится в "отличной форме" - РИА Новости, 12.02.2023
Лидер демократов в сенате заявил, что Байден находится в "отличной форме"
Лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что президент США Джо Байден находится в "отличной форме" для того, чтобы выдвигаться РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:53
2023-02-12T18:53
2023-02-12T18:53
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что президент США Джо Байден находится в "отличной форме" для того, чтобы выдвигаться на новый срок. Сам Байден в недавнем интервью дал понять, что намеревается переизбираться в 2024 году, но окончательного решения еще принял. Довод о низких рейтингах он парировал примером президента-республиканца Рональда Рейгана. "Опросы в 1983 году показывали, что только 36% республиканцев считали, что Рейгану надо вновь баллотироваться. А он победил с большим перевесом", - сказал Шумер.
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в мире, сша, джо байден, чак шумер
В мире, США, Джо Байден, Чак Шумер
Лидер демократов в сенате заявил, что Байден находится в "отличной форме"
Лидер демократов в сенате США Шумер: Байден находится в "отличной форме" для переизбрания