https://ria.ru/20230212/bayden-1851552034.html

Лидер демократов в сенате заявил, что Байден находится в "отличной форме"

Лидер демократов в сенате заявил, что Байден находится в "отличной форме" - РИА Новости, 12.02.2023

Лидер демократов в сенате заявил, что Байден находится в "отличной форме"

Лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что президент США Джо Байден находится в "отличной форме" для того, чтобы выдвигаться РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:53

2023-02-12T18:53

2023-02-12T18:53

в мире

сша

джо байден

чак шумер

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что президент США Джо Байден находится в "отличной форме" для того, чтобы выдвигаться на новый срок. Сам Байден в недавнем интервью дал понять, что намеревается переизбираться в 2024 году, но окончательного решения еще принял. Довод о низких рейтингах он парировал примером президента-республиканца Рональда Рейгана. "Опросы в 1983 году показывали, что только 36% республиканцев считали, что Рейгану надо вновь баллотироваться. А он победил с большим перевесом", - сказал Шумер.

https://ria.ru/20230211/bayden-1851387955.html

сша

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в мире, сша, джо байден, чак шумер