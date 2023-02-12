https://ria.ru/20230212/banki-1851512564.html
Россия и Бахрейн обсуждают развитие банковского сотрудничества
Россия и Бахрейн обсуждают развитие банковского сотрудничества - РИА Новости, 12.02.2023
Россия и Бахрейн обсуждают развитие банковского сотрудничества
Россия и Бахрейн ведут работу по расширению сотрудничества между банками двух стран, сообщил РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:27
2023-02-12T13:27
2023-02-12T14:10
экономика
россия
бахрейн
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Бахрейн ведут работу по расширению сотрудничества между банками двух стран, сообщил РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. "Безусловно, работа для интенсификации взаимодействия по линии кредитных учреждений двух стран ведется, такие возможности имеются. Этот вопрос обсуждается не только с бахрейнскими партнерами, но и в целом со всеми государствами Залива, чьи финансовые системы отличаются высокой степенью взаимной интеграции", - отметил он. По словам Скосырева, речь идет о комплексе направлений, которые необходимо развивать, в том числе, об установлении корреспондентских отношений межу банками наших государств, обеспечении функционирования платежных карт "Мир" в королевстве, использовании национальных валют в торговле. "Рассчитываем, что в скором времени мы выйдем на конкретные результаты", - добавил посол. Как считает дипломат, налаживание долгосрочного сотрудничества по линии финансовых структур России и Бахрейна положительно отразится на торгово-экономических отношениях с Манамой и будет способствовать росту объемов взаимной торговли.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бахрейн
Экономика, Россия, Бахрейн
13:27 12.02.2023 (обновлено: 14:10 12.02.2023)
Россия и Бахрейн обсуждают развитие банковского сотрудничества
Посол Скосырев: Россия и Бахрейн работают над развитием банковского сотрудничества стран
ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Бахрейн ведут работу по расширению сотрудничества между банками двух стран, сообщил РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев.
"Безусловно, работа для интенсификации взаимодействия по линии кредитных учреждений двух стран ведется, такие возможности имеются. Этот вопрос обсуждается не только с бахрейнскими партнерами, но и в целом со всеми государствами Залива, чьи финансовые системы отличаются высокой степенью взаимной интеграции", - отметил он.
По словам Скосырева, речь идет о комплексе направлений, которые необходимо развивать, в том числе, об установлении корреспондентских отношений межу банками наших государств, обеспечении функционирования платежных карт "Мир" в королевстве, использовании национальных валют в торговле. "Рассчитываем, что в скором времени мы выйдем на конкретные результаты", - добавил посол.
Как считает дипломат, налаживание долгосрочного сотрудничества по линии финансовых структур России и Бахрейна положительно отразится на торгово-экономических отношениях с Манамой и будет способствовать росту объемов взаимной торговли.