https://ria.ru/20230212/banki-1851512564.html

Россия и Бахрейн обсуждают развитие банковского сотрудничества

Россия и Бахрейн обсуждают развитие банковского сотрудничества - РИА Новости, 12.02.2023

Россия и Бахрейн обсуждают развитие банковского сотрудничества

Россия и Бахрейн ведут работу по расширению сотрудничества между банками двух стран, сообщил РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:27

2023-02-12T13:27

2023-02-12T14:10

экономика

россия

бахрейн

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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Бахрейн ведут работу по расширению сотрудничества между банками двух стран, сообщил РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. "Безусловно, работа для интенсификации взаимодействия по линии кредитных учреждений двух стран ведется, такие возможности имеются. Этот вопрос обсуждается не только с бахрейнскими партнерами, но и в целом со всеми государствами Залива, чьи финансовые системы отличаются высокой степенью взаимной интеграции", - отметил он. По словам Скосырева, речь идет о комплексе направлений, которые необходимо развивать, в том числе, об установлении корреспондентских отношений межу банками наших государств, обеспечении функционирования платежных карт "Мир" в королевстве, использовании национальных валют в торговле. "Рассчитываем, что в скором времени мы выйдем на конкретные результаты", - добавил посол. Как считает дипломат, налаживание долгосрочного сотрудничества по линии финансовых структур России и Бахрейна положительно отразится на торгово-экономических отношениях с Манамой и будет способствовать росту объемов взаимной торговли.Читайте полный текст интервью >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, бахрейн