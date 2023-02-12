Лед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Анна Павлова, величайшая балерина ХХ века, побывала с гастролями более чем в 40 странах. Ее уникальный талант покорил западную публику. В чем секрет успеха российских танцовщиц за границей и как они повлияли на мировую культуру — в материале РИА Новости.Анна Павлова: воздух и загадкаПрима-балерина Мариинки и знаменитых "Дягилевских сезонов", самая загадочная личность в балете ХХ века родилась 12 февраля 1881 года в Лигово под Санкт-Петербургом. До сих пор неизвестно, кто ее отец — солдат Матвей Павлов или банкир Лазарь Поляков. Ярким событием детства стал для нее поход в Мариинский театр на "Спящую красавицу" Мариуса Петипа. После этого девятилетняя Анна заявила, что будет балериной, — и стала, несмотря на слабое здоровье. Павлова танцевала соло в "Спящей красавице", "Эсмеральде" и "Жизели". Огромный успех ей принесла роль в "Умирающем лебеде" в постановке ученика Дягилева — Михаила Фокина. Она познакомила с русским балетом и Восток: выступала в Египте, Китае, Японии, Бирме, на Филиппинах.Во время Первой мировой войны занималась благотворительностью — жертвовала доходы в Красный Крест. После революции поддерживала творческих людей Москвы и Петербурга.В Нидерландах в ее честь назвали новый сорт тюльпанов. Австралийские мастера кондитерского искусства создали знаменитый белый воздушный десерт, похожий на сценический костюм Павловой. Женщины в Европе, стремясь походить на танцовщицу, одевались в атлас и шелковые шали с бахромой. Афиши авторства Валентина Серова, на которых изображена Анна, — настоящие произведения искусства.В чем секрет: Янина Гурова отмечает, что для своего времени Павлова стала балериной новой формации.Балерина детально прорабатывала каждую роль.Тамара Карсавина: огонь и русские мотивыОна на четыре года младше Павловой, родилась в 1885-м в Санкт-Петербурге в семье танцовщика Платона Карсавина. После окончания Императорского театрального училища выступала в Мариинке, но настоящей звездой стала только в партнерстве с хореографом Михаилом Фокиным и импресарио Сергеем Дягилевым.В "Сезонах" танцевала в дуэте с Вацлавом Нижинским — в балетах на русскую тему "Жар-птица" и "Петрушка". Именно эти постановки принесли дягилевцам наибольшую известность и повлияли на европейскую моду, в которой появилось понятие a la Russ.У балерины было множество поклонников — политик из Финляндии Карл Маннергейм, медик Сергей Боткин и, собственно, сам Михаил Фокин, который многократно делал ей предложение, но так и не добился взаимности. Ее роли в спектаклях вдохновляли скульптора Родена, композитора Сен-Санса, писателей Кокто и Пруста, поэтов Кузьмина и Ахматову. Ее рисовали Бакст, Добужинский, Серов.В чем секрет: по мнению Гуровой, страстная и яркая Карсавина была полной противоположностью неземной, воздушной Павловой.Галина Уланова: актерский дар и наставничествоСамая титулованная среди всех народных артистов СССР, муза композитора Сергея Прокофьева, потомственная балерина и уроженка Ленинграда, Уланова прославилась, станцевав Жизель. Не менее яркой была партия Джульетты — характер нежной влюбленной девушки очень подходил балерине.В 1956-м она выехала с Большим театром на гастроли в Лондон, где выступила с огромным успехом.Уланова была замечательной наставницей. Среди ее учеников — Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Малика Сабирова, Ирина Прокофьева, Ида Васильева, Алла Михальченко, Николай Цискаридзе.В чем секрет: Гурова подчеркивает, что Уланова — балерина с редким дарованием актрисы.Добиться успеха Улановой помог и сильный характер. Светлана Захарова: квинтэссенция лучшего в танце"Такой балерины не было, нет и не будет", — сказал про нее кутюрье Ив Сен-Лоран. Захарова — балерина нашего времени, народная артистка России, звезда театра Ла Скала. Дебютировала в спектакле "Бахчисарайский фонтан", затем были "Корсар" и "Шопениана", но настоящий успех ей принесла, как и Улановой, роль Жизель. В 2001-м танцовщица вышла на сцену Парижа, а после выступала в Нью-Йорке, Лондоне, Буэнос-Айресе, Мюнхене, Неаполе, Вене и Токио.По мнению критиков, танцевать она может практически в любом стиле.В чем секрет: эксперт отмечает, что балерина невероятно музыкальна и артистична.Труд и никакой магииСреди российских балерин, которые покорили мировые сцены, — Ида Рубинштейн, Майя Плисецкая, Диана Вишнева, участвующая в коллаборациях с музеями. Возможно, в умении неустанно работать и есть главный секрет успеха русского балета.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Анна Павлова, величайшая балерина ХХ века, побывала с гастролями более чем в 40 странах. Ее уникальный талант покорил западную публику. В чем секрет успеха российских танцовщиц за границей и как они повлияли на мировую культуру — в материале РИА Новости.
Анна Павлова: воздух и загадка
Прима-балерина Мариинки и знаменитых "Дягилевских сезонов", самая загадочная личность в балете ХХ века родилась 12 февраля 1881 года в Лигово под Санкт-Петербургом. До сих пор неизвестно, кто ее отец — солдат Матвей Павлов или банкир Лазарь Поляков.
Ярким событием детства стал для нее поход в Мариинский театр на "Спящую красавицу" Мариуса Петипа. После этого девятилетняя Анна заявила, что будет балериной, — и стала, несмотря на слабое здоровье.
Павлова танцевала соло в "Спящей красавице", "Эсмеральде" и "Жизели". Огромный успех ей принесла роль в "Умирающем лебеде" в постановке ученика Дягилева — Михаила Фокина. Она познакомила с русским балетом и Восток: выступала в Египте, Китае, Японии, Бирме, на Филиппинах.
"Легкость ее танца и походки стали примером для подражания, — рассказывает историк балета Янина Гурова. — Ее образ вдохновлял модельеров, парфюмеров и даже кондитеров.
В Нидерландах в ее честь назвали новый сорт тюльпанов. Австралийские мастера кондитерского искусства создали знаменитый белый воздушный десерт, похожий на сценический костюм Павловой. Женщины в Европе, стремясь походить на танцовщицу, одевались в атлас и шелковые шали с бахромой.
Балерина Анна Павлова в фильме "Лондонский концерт"
Афиши авторства Валентина Серова, на которых изображена Анна, — настоящие произведения искусства.
В чем секрет: Янина Гурова отмечает, что для своего времени Павлова стала балериной новой формации.
"Она была хрупкой и тоненькой, что сильно контрастировало с коренастыми, немного полноватыми коллегами по сцене, — говорит эксперт. — Павлова танцевала одухотворенно, а не виртуозно, как итальянки, демонстрирующие чудеса техники".
Балерина детально прорабатывала каждую роль.
"Она — одна из первых "медийных" персон: ее появление в обществе обсуждали, ей подражали. Но в первую очередь ценили как танцовщицу, — отмечает историк. — Ее изящество, музыкальность, выразительность, хрупкость телосложения как нельзя лучше подходили для формирования образа балерины будущего — артистичной женщины с характером, внутренним стержнем. Такой многие годы спустя будет Ульяна Лопаткина".
Тамара Карсавина: огонь и русские мотивы
Она на четыре года младше Павловой, родилась в 1885-м в Санкт-Петербурге в семье танцовщика Платона Карсавина. После окончания Императорского театрального училища выступала в Мариинке, но настоящей звездой стала только в партнерстве с хореографом Михаилом Фокиным и импресарио Сергеем Дягилевым.
Артисты русского балета Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина в балете "Видение розы"
В "Сезонах" танцевала в дуэте с Вацлавом Нижинским — в балетах на русскую тему "Жар-птица" и "Петрушка". Именно эти постановки принесли дягилевцам наибольшую известность и повлияли на европейскую моду, в которой появилось понятие a la Russ.
У балерины было множество поклонников — политик из Финляндии Карл Маннергейм, медик Сергей Боткин и, собственно, сам Михаил Фокин, который многократно делал ей предложение, но так и не добился взаимности.
Ее роли в спектаклях вдохновляли скульптора Родена, композитора Сен-Санса, писателей Кокто и Пруста, поэтов Кузьмина и Ахматову. Ее рисовали Бакст, Добужинский, Серов.
В чем секрет: по мнению Гуровой, страстная и яркая Карсавина была полной противоположностью неземной, воздушной Павловой.
"Она покоряла публику экспрессией, — отмечает эксперт. — Если Павлова — лебедь, то Карсавина — жар-птица, страстная, огненная, парящая. Ее успех — в выразительном танце и темпераменте".
Галина Уланова: актерский дар и наставничество
Самая титулованная среди всех народных артистов СССР, муза композитора Сергея Прокофьева, потомственная балерина и уроженка Ленинграда, Уланова прославилась, станцевав Жизель. Не менее яркой была партия Джульетты — характер нежной влюбленной девушки очень подходил балерине.
Балерина Галина Уланова исполняет "Танец умирающего лебедя" Сен-Санса, 1956 год
В 1956-м она выехала с Большим театром на гастроли в Лондон, где выступила с огромным успехом.
Уланова была замечательной наставницей. Среди ее учеников — Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Малика Сабирова, Ирина Прокофьева, Ида Васильева, Алла Михальченко, Николай Цискаридзе.
В чем секрет: Гурова подчеркивает, что Уланова — балерина с редким дарованием актрисы.
"Она перевоплощалась на сцене и вела роль так, что самая взыскательная публика, затаив дыхание, следила за каждым движением, — говорит эксперт. — В ее танце не было ничего нарочитого".
Добиться успеха Улановой помог и сильный характер.
"Такой легкости в танце можно достигнуть только благодаря природному дару и ежедневному каторжному труду, — поясняет Гурова. — Уланова — пример целеустремленной, сильной женщины, неустанно совершенствующей мастерство".
Светлана Захарова: квинтэссенция лучшего в танце
"Такой балерины не было, нет и не будет", — сказал про нее кутюрье Ив Сен-Лоран. Захарова — балерина нашего времени, народная артистка России, звезда театра Ла Скала. Дебютировала в спектакле "Бахчисарайский фонтан", затем были "Корсар" и "Шопениана", но настоящий успех ей принесла, как и Улановой, роль Жизель. В 2001-м танцовщица вышла на сцену Парижа, а после выступала в Нью-Йорке, Лондоне, Буэнос-Айресе, Мюнхене, Неаполе, Вене и Токио.
Балерина Светлана Захарова во время благотворительного концерта "Мы вместе" на сцене Большого театра в Москве
По мнению критиков, танцевать она может практически в любом стиле.
В чем секрет: эксперт отмечает, что балерина невероятно музыкальна и артистична.
"Захарова пришла в балет из спорта, — рассказывает Гурова. — В ней сочетается лучшее из возможного: красота, достоинство, данные, музыкальность, артистизм. Техника может наскучить, а вот наполненность танца, поиск новых граней в спектаклях классического репертуара — нет. Партии последних лет раскрыли в ней актерское дарование, многоплановость".
Труд и никакой магии
Среди российских балерин, которые покорили мировые сцены, — Ида Рубинштейн, Майя Плисецкая, Диана Вишнева, участвующая в коллаборациях с музеями.
Солистка Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении". Проект, созданный при участии Центра исполнительских искусств графства Оранж, "Ардани Артистс Менеджмент" (США) и Мариинского театра (Россия), показан в рамках фестиваля "Золотая маска"
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Солистка Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении". Проект, созданный при участии Центра исполнительских искусств графства Оранж, "Ардани Артистс Менеджмент" (США) и Мариинского театра (Россия), показан в рамках фестиваля "Золотая маска"
Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина исполняет "Танец умирающего лебедя" на концерте "Три века Петербургского балета", посвященном 275-летию петербургской Академии русского балета имени Вагановой
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Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина исполняет "Танец умирающего лебедя" на концерте "Три века Петербургского балета", посвященном 275-летию петербургской Академии русского балета имени Вагановой
Солистка Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении". Проект, созданный при участии Центра исполнительских искусств графства Оранж, "Ардани Артистс Менеджмент" (США) и Мариинского театра (Россия), показан в рамках фестиваля "Золотая маска"
Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина исполняет "Танец умирающего лебедя" на концерте "Три века Петербургского балета", посвященном 275-летию петербургской Академии русского балета имени Вагановой
"Каждая из них — состоявшаяся личность, — считает эксперт. — Зритель остро чувствует фальшь. Признание может заслужить только тот артист, чья органика на сцене в большинстве своем —результат каторжного труда. Публика жестока, она требует от кумира постоянного раскрытия новых граней, новых впечатлений, потому только единицам удается завоевать мир".
Возможно, в умении неустанно работать и есть главный секрет успеха русского балета.
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