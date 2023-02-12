https://ria.ru/20230212/baleriny-1851224467.html

Лед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад

Лед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад - РИА Новости, 12.02.2023

Лед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад

Анна Павлова, величайшая балерина ХХ века, побывала с гастролями более чем в 40 странах. Ее уникальный талант покорил западную публику. В чем секрет успеха... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T08:00

2023-02-12T08:00

2023-02-12T08:19

культура

европа

санкт-петербург

париж

галина уланова

светлана захарова

анна павлова

мариинский театр

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Анна Павлова, величайшая балерина ХХ века, побывала с гастролями более чем в 40 странах. Ее уникальный талант покорил западную публику. В чем секрет успеха российских танцовщиц за границей и как они повлияли на мировую культуру — в материале РИА Новости.Анна Павлова: воздух и загадкаПрима-балерина Мариинки и знаменитых "Дягилевских сезонов", самая загадочная личность в балете ХХ века родилась 12 февраля 1881 года в Лигово под Санкт-Петербургом. До сих пор неизвестно, кто ее отец — солдат Матвей Павлов или банкир Лазарь Поляков. Ярким событием детства стал для нее поход в Мариинский театр на "Спящую красавицу" Мариуса Петипа. После этого девятилетняя Анна заявила, что будет балериной, — и стала, несмотря на слабое здоровье. Павлова танцевала соло в "Спящей красавице", "Эсмеральде" и "Жизели". Огромный успех ей принесла роль в "Умирающем лебеде" в постановке ученика Дягилева — Михаила Фокина. Она познакомила с русским балетом и Восток: выступала в Египте, Китае, Японии, Бирме, на Филиппинах.Во время Первой мировой войны занималась благотворительностью — жертвовала доходы в Красный Крест. После революции поддерживала творческих людей Москвы и Петербурга.В Нидерландах в ее честь назвали новый сорт тюльпанов. Австралийские мастера кондитерского искусства создали знаменитый белый воздушный десерт, похожий на сценический костюм Павловой. Женщины в Европе, стремясь походить на танцовщицу, одевались в атлас и шелковые шали с бахромой. Афиши авторства Валентина Серова, на которых изображена Анна, — настоящие произведения искусства.В чем секрет: Янина Гурова отмечает, что для своего времени Павлова стала балериной новой формации.Балерина детально прорабатывала каждую роль.Тамара Карсавина: огонь и русские мотивыОна на четыре года младше Павловой, родилась в 1885-м в Санкт-Петербурге в семье танцовщика Платона Карсавина. После окончания Императорского театрального училища выступала в Мариинке, но настоящей звездой стала только в партнерстве с хореографом Михаилом Фокиным и импресарио Сергеем Дягилевым.В "Сезонах" танцевала в дуэте с Вацлавом Нижинским — в балетах на русскую тему "Жар-птица" и "Петрушка". Именно эти постановки принесли дягилевцам наибольшую известность и повлияли на европейскую моду, в которой появилось понятие a la Russ.У балерины было множество поклонников — политик из Финляндии Карл Маннергейм, медик Сергей Боткин и, собственно, сам Михаил Фокин, который многократно делал ей предложение, но так и не добился взаимности. Ее роли в спектаклях вдохновляли скульптора Родена, композитора Сен-Санса, писателей Кокто и Пруста, поэтов Кузьмина и Ахматову. Ее рисовали Бакст, Добужинский, Серов.В чем секрет: по мнению Гуровой, страстная и яркая Карсавина была полной противоположностью неземной, воздушной Павловой.Галина Уланова: актерский дар и наставничествоСамая титулованная среди всех народных артистов СССР, муза композитора Сергея Прокофьева, потомственная балерина и уроженка Ленинграда, Уланова прославилась, станцевав Жизель. Не менее яркой была партия Джульетты — характер нежной влюбленной девушки очень подходил балерине.В 1956-м она выехала с Большим театром на гастроли в Лондон, где выступила с огромным успехом.Уланова была замечательной наставницей. Среди ее учеников — Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Малика Сабирова, Ирина Прокофьева, Ида Васильева, Алла Михальченко, Николай Цискаридзе.В чем секрет: Гурова подчеркивает, что Уланова — балерина с редким дарованием актрисы.Добиться успеха Улановой помог и сильный характер. Светлана Захарова: квинтэссенция лучшего в танце"Такой балерины не было, нет и не будет", — сказал про нее кутюрье Ив Сен-Лоран. Захарова — балерина нашего времени, народная артистка России, звезда театра Ла Скала. Дебютировала в спектакле "Бахчисарайский фонтан", затем были "Корсар" и "Шопениана", но настоящий успех ей принесла, как и Улановой, роль Жизель. В 2001-м танцовщица вышла на сцену Парижа, а после выступала в Нью-Йорке, Лондоне, Буэнос-Айресе, Мюнхене, Неаполе, Вене и Токио.По мнению критиков, танцевать она может практически в любом стиле.В чем секрет: эксперт отмечает, что балерина невероятно музыкальна и артистична.Труд и никакой магииСреди российских балерин, которые покорили мировые сцены, — Ида Рубинштейн, Майя Плисецкая, Диана Вишнева, участвующая в коллаборациях с музеями. Возможно, в умении неустанно работать и есть главный секрет успеха русского балета.

https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

европа, санкт-петербург, париж, галина уланова, светлана захарова, анна павлова, мариинский театр, театр