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Лед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад - РИА Новости, 12.02.2023
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Культура
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Лед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад
Лед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад - РИА Новости, 12.02.2023
Лед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад
Анна Павлова, величайшая балерина ХХ века, побывала с гастролями более чем в 40 странах. Ее уникальный талант покорил западную публику. В чем секрет успеха... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T08:00
2023-02-12T08:19
культура
европа
санкт-петербург
париж
галина уланова
светлана захарова
анна павлова
мариинский театр
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Анна Павлова, величайшая балерина ХХ века, побывала с гастролями более чем в 40 странах. Ее уникальный талант покорил западную публику. В чем секрет успеха российских танцовщиц за границей и как они повлияли на мировую культуру — в материале РИА Новости.Анна Павлова: воздух и загадкаПрима-балерина Мариинки и знаменитых "Дягилевских сезонов", самая загадочная личность в балете ХХ века родилась 12 февраля 1881 года в Лигово под Санкт-Петербургом. До сих пор неизвестно, кто ее отец — солдат Матвей Павлов или банкир Лазарь Поляков. Ярким событием детства стал для нее поход в Мариинский театр на "Спящую красавицу" Мариуса Петипа. После этого девятилетняя Анна заявила, что будет балериной, — и стала, несмотря на слабое здоровье. Павлова танцевала соло в "Спящей красавице", "Эсмеральде" и "Жизели". Огромный успех ей принесла роль в "Умирающем лебеде" в постановке ученика Дягилева — Михаила Фокина. Она познакомила с русским балетом и Восток: выступала в Египте, Китае, Японии, Бирме, на Филиппинах.Во время Первой мировой войны занималась благотворительностью — жертвовала доходы в Красный Крест. После революции поддерживала творческих людей Москвы и Петербурга.В Нидерландах в ее честь назвали новый сорт тюльпанов. Австралийские мастера кондитерского искусства создали знаменитый белый воздушный десерт, похожий на сценический костюм Павловой. Женщины в Европе, стремясь походить на танцовщицу, одевались в атлас и шелковые шали с бахромой. Афиши авторства Валентина Серова, на которых изображена Анна, — настоящие произведения искусства.В чем секрет: Янина Гурова отмечает, что для своего времени Павлова стала балериной новой формации.Балерина детально прорабатывала каждую роль.Тамара Карсавина: огонь и русские мотивыОна на четыре года младше Павловой, родилась в 1885-м в Санкт-Петербурге в семье танцовщика Платона Карсавина. После окончания Императорского театрального училища выступала в Мариинке, но настоящей звездой стала только в партнерстве с хореографом Михаилом Фокиным и импресарио Сергеем Дягилевым.В "Сезонах" танцевала в дуэте с Вацлавом Нижинским — в балетах на русскую тему "Жар-птица" и "Петрушка". Именно эти постановки принесли дягилевцам наибольшую известность и повлияли на европейскую моду, в которой появилось понятие a la Russ.У балерины было множество поклонников — политик из Финляндии Карл Маннергейм, медик Сергей Боткин и, собственно, сам Михаил Фокин, который многократно делал ей предложение, но так и не добился взаимности. Ее роли в спектаклях вдохновляли скульптора Родена, композитора Сен-Санса, писателей Кокто и Пруста, поэтов Кузьмина и Ахматову. Ее рисовали Бакст, Добужинский, Серов.В чем секрет: по мнению Гуровой, страстная и яркая Карсавина была полной противоположностью неземной, воздушной Павловой.Галина Уланова: актерский дар и наставничествоСамая титулованная среди всех народных артистов СССР, муза композитора Сергея Прокофьева, потомственная балерина и уроженка Ленинграда, Уланова прославилась, станцевав Жизель. Не менее яркой была партия Джульетты — характер нежной влюбленной девушки очень подходил балерине.В 1956-м она выехала с Большим театром на гастроли в Лондон, где выступила с огромным успехом.Уланова была замечательной наставницей. Среди ее учеников — Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Малика Сабирова, Ирина Прокофьева, Ида Васильева, Алла Михальченко, Николай Цискаридзе.В чем секрет: Гурова подчеркивает, что Уланова — балерина с редким дарованием актрисы.Добиться успеха Улановой помог и сильный характер. Светлана Захарова: квинтэссенция лучшего в танце"Такой балерины не было, нет и не будет", — сказал про нее кутюрье Ив Сен-Лоран. Захарова — балерина нашего времени, народная артистка России, звезда театра Ла Скала. Дебютировала в спектакле "Бахчисарайский фонтан", затем были "Корсар" и "Шопениана", но настоящий успех ей принесла, как и Улановой, роль Жизель. В 2001-м танцовщица вышла на сцену Парижа, а после выступала в Нью-Йорке, Лондоне, Буэнос-Айресе, Мюнхене, Неаполе, Вене и Токио.По мнению критиков, танцевать она может практически в любом стиле.В чем секрет: эксперт отмечает, что балерина невероятно музыкальна и артистична.Труд и никакой магииСреди российских балерин, которые покорили мировые сцены, — Ида Рубинштейн, Майя Плисецкая, Диана Вишнева, участвующая в коллаборациях с музеями. Возможно, в умении неустанно работать и есть главный секрет успеха русского балета.
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европа, санкт-петербург, париж, галина уланова, светлана захарова, анна павлова, мариинский театр, театр
Культура, Европа, Санкт-Петербург, Париж, Галина Уланова, Светлана Захарова, Анна Павлова, Мариинский театр, Театр
08:00 12.02.2023 (обновлено: 08:19 12.02.2023)
 

Лед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБалерина Анна Павлова
Балерина Анна Павлова - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Анна Павлова, величайшая балерина ХХ века, побывала с гастролями более чем в 40 странах. Ее уникальный талант покорил западную публику. В чем секрет успеха российских танцовщиц за границей и как они повлияли на мировую культуру — в материале РИА Новости.

Анна Павлова: воздух и загадка

Прима-балерина Мариинки и знаменитых "Дягилевских сезонов", самая загадочная личность в балете ХХ века родилась 12 февраля 1881 года в Лигово под Санкт-Петербургом. До сих пор неизвестно, кто ее отец — солдат Матвей Павлов или банкир Лазарь Поляков.
Ярким событием детства стал для нее поход в Мариинский театр на "Спящую красавицу" Мариуса Петипа. После этого девятилетняя Анна заявила, что будет балериной, — и стала, несмотря на слабое здоровье.
Павлова танцевала соло в "Спящей красавице", "Эсмеральде" и "Жизели". Огромный успех ей принесла роль в "Умирающем лебеде" в постановке ученика Дягилева — Михаила Фокина. Она познакомила с русским балетом и Восток: выступала в Египте, Китае, Японии, Бирме, на Филиппинах.
© РИА Новости / Михаил Филимонов / Перейти в медиабанкАнна Павлова, русская артистка балета
Анна Павлова, русская артистка балета - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Анна Павлова, русская артистка балета
Во время Первой мировой войны занималась благотворительностью — жертвовала доходы в Красный Крест. После революции поддерживала творческих людей Москвы и Петербурга.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАнна Павлова
Анна Павлова - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
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Анна Павлова

"Легкость ее танца и походки стали примером для подражания, — рассказывает историк балета Янина Гурова. — Ее образ вдохновлял модельеров, парфюмеров и даже кондитеров.

В Нидерландах в ее честь назвали новый сорт тюльпанов. Австралийские мастера кондитерского искусства создали знаменитый белый воздушный десерт, похожий на сценический костюм Павловой. Женщины в Европе, стремясь походить на танцовщицу, одевались в атлас и шелковые шали с бахромой.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкБалерина Анна Павлова в фильме "Лондонский концерт"
Балерина Анна Павлова в фильме Лондонский концерт - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
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Балерина Анна Павлова в фильме "Лондонский концерт"
Афиши авторства Валентина Серова, на которых изображена Анна, — настоящие произведения искусства.
В чем секрет: Янина Гурова отмечает, что для своего времени Павлова стала балериной новой формации.

"Она была хрупкой и тоненькой, что сильно контрастировало с коренастыми, немного полноватыми коллегами по сцене, — говорит эксперт. — Павлова танцевала одухотворенно, а не виртуозно, как итальянки, демонстрирующие чудеса техники".

Балерина детально прорабатывала каждую роль.

"Она — одна из первых "медийных" персон: ее появление в обществе обсуждали, ей подражали. Но в первую очередь ценили как танцовщицу, — отмечает историк. — Ее изящество, музыкальность, выразительность, хрупкость телосложения как нельзя лучше подходили для формирования образа балерины будущего — артистичной женщины с характером, внутренним стержнем. Такой многие годы спустя будет Ульяна Лопаткина".

Тамара Карсавина: огонь и русские мотивы

Она на четыре года младше Павловой, родилась в 1885-м в Санкт-Петербурге в семье танцовщика Платона Карсавина. После окончания Императорского театрального училища выступала в Мариинке, но настоящей звездой стала только в партнерстве с хореографом Михаилом Фокиным и импресарио Сергеем Дягилевым.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртисты русского балета Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина в балете "Видение розы"
Артисты русского балета Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина в балете Видение розы - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
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Артисты русского балета Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина в балете "Видение розы"
В "Сезонах" танцевала в дуэте с Вацлавом Нижинским — в балетах на русскую тему "Жар-птица" и "Петрушка". Именно эти постановки принесли дягилевцам наибольшую известность и повлияли на европейскую моду, в которой появилось понятие a la Russ.
У балерины было множество поклонников — политик из Финляндии Карл Маннергейм, медик Сергей Боткин и, собственно, сам Михаил Фокин, который многократно делал ей предложение, но так и не добился взаимности.
Ее роли в спектаклях вдохновляли скульптора Родена, композитора Сен-Санса, писателей Кокто и Пруста, поэтов Кузьмина и Ахматову. Ее рисовали Бакст, Добужинский, Серов.
В чем секрет: по мнению Гуровой, страстная и яркая Карсавина была полной противоположностью неземной, воздушной Павловой.

"Она покоряла публику экспрессией, — отмечает эксперт. — Если Павлова — лебедь, то Карсавина — жар-птица, страстная, огненная, парящая. Ее успех — в выразительном танце и темпераменте".

Галина Уланова: актерский дар и наставничество

Самая титулованная среди всех народных артистов СССР, муза композитора Сергея Прокофьева, потомственная балерина и уроженка Ленинграда, Уланова прославилась, станцевав Жизель. Не менее яркой была партия Джульетты — характер нежной влюбленной девушки очень подходил балерине.
© РИА Новости / Саховский / Перейти в медиабанкБалерина Галина Уланова исполняет "Танец умирающего лебедя" Сен-Санса, 1956 год
Балерина Галина Уланова исполняет Танец умирающего лебедя Сен-Санса, 1956 год - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Саховский
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Балерина Галина Уланова исполняет "Танец умирающего лебедя" Сен-Санса, 1956 год
В 1956-м она выехала с Большим театром на гастроли в Лондон, где выступила с огромным успехом.
Уланова была замечательной наставницей. Среди ее учеников — Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Малика Сабирова, Ирина Прокофьева, Ида Васильева, Алла Михальченко, Николай Цискаридзе.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанкГалина Уланова и Майя Плисецкая
Галина Уланова и Майя Плисецкая - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Галина Уланова и Майя Плисецкая
В чем секрет: Гурова подчеркивает, что Уланова — балерина с редким дарованием актрисы.

"Она перевоплощалась на сцене и вела роль так, что самая взыскательная публика, затаив дыхание, следила за каждым движением, — говорит эксперт. — В ее танце не было ничего нарочитого".

Добиться успеха Улановой помог и сильный характер.

"Такой легкости в танце можно достигнуть только благодаря природному дару и ежедневному каторжному труду, — поясняет Гурова. — Уланова — пример целеустремленной, сильной женщины, неустанно совершенствующей мастерство".

Светлана Захарова: квинтэссенция лучшего в танце

"Такой балерины не было, нет и не будет", — сказал про нее кутюрье Ив Сен-Лоран. Захарова — балерина нашего времени, народная артистка России, звезда театра Ла Скала. Дебютировала в спектакле "Бахчисарайский фонтан", затем были "Корсар" и "Шопениана", но настоящий успех ей принесла, как и Улановой, роль Жизель. В 2001-м танцовщица вышла на сцену Парижа, а после выступала в Нью-Йорке, Лондоне, Буэнос-Айресе, Мюнхене, Неаполе, Вене и Токио.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкБалерина Светлана Захарова во время благотворительного концерта "Мы вместе" на сцене Большого театра в Москве
Балерина Светлана Захарова во время благотворительного концерта Мы вместе на сцене Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Балерина Светлана Захарова во время благотворительного концерта "Мы вместе" на сцене Большого театра в Москве
По мнению критиков, танцевать она может практически в любом стиле.
В чем секрет: эксперт отмечает, что балерина невероятно музыкальна и артистична.

"Захарова пришла в балет из спорта, — рассказывает Гурова. — В ней сочетается лучшее из возможного: красота, достоинство, данные, музыкальность, артистизм. Техника может наскучить, а вот наполненность танца, поиск новых граней в спектаклях классического репертуара — нет. Партии последних лет раскрыли в ней актерское дарование, многоплановость".

Труд и никакой магии

Среди российских балерин, которые покорили мировые сцены, — Ида Рубинштейн, Майя Плисецкая, Диана Вишнева, участвующая в коллаборациях с музеями.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Сцена из балета на музыку Родиона Константиновича Щедрина "Анна Каренина". Анна — народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая. Государственный академический Большой театр СССР. 1972 год

Сцена из балета на музыку на музыку Родиона Константиновича Щедрина Анна Каренина. Анна - народная артистка СССР Майя Плисецкая
1 из 10

Сцена из балета на музыку Родиона Константиновича Щедрина "Анна Каренина". Анна — народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая. Государственный академический Большой театр СССР. 1972 год

© РИА Новости / Александр Макаров
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© Фото : public domainИда Рубинштейн в сцене из балета "Шехеразада"
Ида Рубинштейн в сцене из балета Шехеразада
2 из 10
Ида Рубинштейн в сцене из балета "Шехеразада"
© Фото : public domain
© РИА Новости / Максим Авдеев / Перейти в медиабанк

Солистка Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении". Проект, созданный при участии Центра исполнительских искусств графства Оранж, "Ардани Артистс Менеджмент" (США) и Мариинского театра (Россия), показан в рамках фестиваля "Золотая маска"

Диана Вишнева в проекте Красота в движении
3 из 10

Солистка Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении". Проект, созданный при участии Центра исполнительских искусств графства Оранж, "Ардани Артистс Менеджмент" (США) и Мариинского театра (Россия), показан в рамках фестиваля "Золотая маска"

© РИА Новости / Максим Авдеев
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© РИА Новости / Соловьев / Перейти в медиабанк

Народная артистка СССР Майя Плисецкая после окончания спектакля "Конек-горбунок" композитора Родиона Щедрина. Государственный академический Большой театр СССР

Майя Плисецкая - народная артистка СССР после окончания спектакля Конек-Горбунок
4 из 10

Народная артистка СССР Майя Плисецкая после окончания спектакля "Конек-горбунок" композитора Родиона Щедрина. Государственный академический Большой театр СССР

© РИА Новости / Соловьев
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Народная артистка СССР Майя Плисецкая дает автограф в антракте спектакля

Народная артистка СССР Майя Плисецкая дает автограф в антракте спектакл
5 из 10

Народная артистка СССР Майя Плисецкая дает автограф в антракте спектакля

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

Ульяна Лопаткина и Андрей Ермаков в совместном с певицей Уте Ламперт проекте "Гранд Танго-Гала" на сцене Московского театра оперетты

Гранд Танго-Гала с Ульяной Лопаткиной и Уте Ламперт
6 из 10

Ульяна Лопаткина и Андрей Ермаков в совместном с певицей Уте Ламперт проекте "Гранд Танго-Гала" на сцене Московского театра оперетты

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Солистка Мариинского театра Ульяна Лопаткина в сцене из балета "Симфония до мажор" в постановке Джорджа Баланчина. Балет представлен на сцене Большого театра в рамках фестиваля "Золотая маска"

Солистка Мариинского театра Ульяна Лопаткина в сцене из балета Симфония до мажор
7 из 10

Солистка Мариинского театра Ульяна Лопаткина в сцене из балета "Симфония до мажор" в постановке Джорджа Баланчина. Балет представлен на сцене Большого театра в рамках фестиваля "Золотая маска"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина исполняет "Танец умирающего лебедя" на концерте "Три века Петербургского балета", посвященном 275-летию петербургской Академии русского балета имени Вагановой

Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина исполняет Умирающего лебедя на концерте Три века Петербургского балета, посвященном 275-летию петербургской Академии Русского балета им.Вагановой
8 из 10

Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина исполняет "Танец умирающего лебедя" на концерте "Три века Петербургского балета", посвященном 275-летию петербургской Академии русского балета имени Вагановой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанк

Диана Вишнева в балете "Женщина в комнате" на юбилейном вечере, посвященном 25-летию артистической компании "Ардани", в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Диана Вишнева в балете Женщина в комнате в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
9 из 10

Диана Вишнева в балете "Женщина в комнате" на юбилейном вечере, посвященном 25-летию артистической компании "Ардани", в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

Балерина Диана Вишнева во время театрализованного представления на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

Балерина Диана Вишнева во время театрализованного представления на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
10 из 10

Балерина Диана Вишнева во время театрализованного представления на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

© РИА Новости / Антон Денисов
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1 из 10

Сцена из балета на музыку Родиона Константиновича Щедрина "Анна Каренина". Анна — народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая. Государственный академический Большой театр СССР. 1972 год

© РИА Новости / Александр Макаров
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2 из 10
Ида Рубинштейн в сцене из балета "Шехеразада"
© Фото : public domain
3 из 10

Солистка Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении". Проект, созданный при участии Центра исполнительских искусств графства Оранж, "Ардани Артистс Менеджмент" (США) и Мариинского театра (Россия), показан в рамках фестиваля "Золотая маска"

© РИА Новости / Максим Авдеев
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4 из 10

Народная артистка СССР Майя Плисецкая после окончания спектакля "Конек-горбунок" композитора Родиона Щедрина. Государственный академический Большой театр СССР

© РИА Новости / Соловьев
Перейти в медиабанк
5 из 10

Народная артистка СССР Майя Плисецкая дает автограф в антракте спектакля

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
6 из 10

Ульяна Лопаткина и Андрей Ермаков в совместном с певицей Уте Ламперт проекте "Гранд Танго-Гала" на сцене Московского театра оперетты

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Солистка Мариинского театра Ульяна Лопаткина в сцене из балета "Симфония до мажор" в постановке Джорджа Баланчина. Балет представлен на сцене Большого театра в рамках фестиваля "Золотая маска"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина исполняет "Танец умирающего лебедя" на концерте "Три века Петербургского балета", посвященном 275-летию петербургской Академии русского балета имени Вагановой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Диана Вишнева в балете "Женщина в комнате" на юбилейном вечере, посвященном 25-летию артистической компании "Ардани", в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

© РИА Новости / Владимир Песня
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10 из 10

Балерина Диана Вишнева во время театрализованного представления на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

© РИА Новости / Антон Денисов
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"Каждая из них — состоявшаяся личность, — считает эксперт. — Зритель остро чувствует фальшь. Признание может заслужить только тот артист, чья органика на сцене в большинстве своем — результат каторжного труда. Публика жестока, она требует от кумира постоянного раскрытия новых граней, новых впечатлений, потому только единицам удается завоевать мир".

Возможно, в умении неустанно работать и есть главный секрет успеха русского балета.
Экспонат выставки ДК СССР - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 08:00Культура
Не только бюсты вождей: где увидеть необычные культурные достижения СССР
 
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