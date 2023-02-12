https://ria.ru/20230212/avdeevka-1851558534.html

Разведка ВС России показала видео уничтожения боевиков под Авдеевкой

Разведка ВС России показала видео уничтожения боевиков под Авдеевкой - РИА Новости, 12.02.2023

Разведка ВС России показала видео уничтожения боевиков под Авдеевкой

Российские разведчики помогли артиллерии скорректировать огонь по украинским боевикам под Авдеевкой, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T19:40

2023-02-12T19:40

2023-02-12T20:07

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Российские разведчики помогли артиллерии скорректировать огонь по украинским боевикам под Авдеевкой, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что бойцы одного из подразделений, держащих фронт на этом направлении, во время ночного наблюдения отследили и зафиксировали перемещение противника. После этого они навели на боевиков огонь артиллерии. После первого залпа уцелевшие украинские военные сменили место дислокации и заняли новую укрепленную позицию на линии соприкосновения. Российские разведчики, продолжая наблюдение, мгновенно скорректировали огонь орудий по новым координатам. В результате точного попадания удалось уничтожить блиндаж, в котором попытался скрыться противник.В пятницу сообщалось, что российская артиллерия уничтожила группу украинских пехотинцев, направленных в качестве подкрепления на позиции ВСУ под Авдеевкой. Разведчики зафиксировали перемещение военных и передали координаты их местоположения артиллеристам. Те, в свою очередь, нанесли удар с применением пушек калибра 152 миллиметра "Гиацинт".Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Исходя из этого, противник "будет упираться", не считаясь с потерями, подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230206/avdeevka-1850062275.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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Уничтожение группы украинских боевиков под Авдеевкой ВС РФ продемонстрировали кадры уничтожения группы украинских боевиков под Авдеевкой 2023-02-12T19:40 true PT0M23S

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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, авдеевка, украина, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин