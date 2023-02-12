https://ria.ru/20230212/agroproduktsiya-1851488922.html

Экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию в 2022 году вырос на 50 процентов

Экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию в 2022 году вырос на 50 процентов - РИА Новости, 12.02.2023

Экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию в 2022 году вырос на 50 процентов

Экспорт агропродукции РФ в Саудовскую Аравию в 2022 году беспрецедентно вырос – почти на 50%, приблизившись к 1 миллиарду долларов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T09:33

2023-02-12T09:33

2023-02-12T11:41

саудовская аравия

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_bf5b74fecdfbf0b60c32554e2ee6c795.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Экспорт агропродукции РФ в Саудовскую Аравию в 2022 году беспрецедентно вырос – почти на 50%, приблизившись к 1 миллиарду долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов."В 2022 году экспорт продукции отечественного агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию беспрецедентно увеличился – на 49,9% и приблизился к знаменательному рубежу в 1 миллиард долларов", - сказал дипломат.Он отметил, что этому способствовал в том числе растущий интерес саудовских партнеров к поставкам продукции российского агропромышленного комплекса.Посол напомнил, что в октябре 2022 года состоялся визит в Королевство министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, приуроченный к крупнейшей региональной сельскохозяйственной выставке Saudi Agriculture-2022."По итогам визита достигнуты важные договоренности по дальнейшему продвижению российской аграрной продукции на местный рынок", - добавил Козлов.Он подчеркнул, что Москва считает взаимодействие с Эр-Риядом на сельскохозяйственном направлении одним из локомотивов развития всего комплекса российско-саудовских торгово-экономических отношений.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230212/tovarooborot-1851486847.html

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саудовская аравия, россия, экономика