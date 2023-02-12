https://ria.ru/20230212/agroproduktsiya-1851488922.html
Экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию в 2022 году вырос на 50 процентов
Экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию в 2022 году вырос на 50 процентов - РИА Новости, 12.02.2023
Экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию в 2022 году вырос на 50 процентов
Экспорт агропродукции РФ в Саудовскую Аравию в 2022 году беспрецедентно вырос – почти на 50%, приблизившись к 1 миллиарду долларов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T09:33
2023-02-12T09:33
2023-02-12T11:41
саудовская аравия
россия
экономика
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Экспорт агропродукции РФ в Саудовскую Аравию в 2022 году беспрецедентно вырос – почти на 50%, приблизившись к 1 миллиарду долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов."В 2022 году экспорт продукции отечественного агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию беспрецедентно увеличился – на 49,9% и приблизился к знаменательному рубежу в 1 миллиард долларов", - сказал дипломат.Он отметил, что этому способствовал в том числе растущий интерес саудовских партнеров к поставкам продукции российского агропромышленного комплекса.Посол напомнил, что в октябре 2022 года состоялся визит в Королевство министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, приуроченный к крупнейшей региональной сельскохозяйственной выставке Saudi Agriculture-2022."По итогам визита достигнуты важные договоренности по дальнейшему продвижению российской аграрной продукции на местный рынок", - добавил Козлов.Он подчеркнул, что Москва считает взаимодействие с Эр-Риядом на сельскохозяйственном направлении одним из локомотивов развития всего комплекса российско-саудовских торгово-экономических отношений.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, россия, экономика
Саудовская Аравия, Россия, Экономика
09:33 12.02.2023 (обновлено: 11:41 12.02.2023)
Экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию в 2022 году вырос на 50 процентов
Посол Козлов: экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию приблизился к миллиарду долларов
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Экспорт агропродукции РФ в Саудовскую Аравию в 2022 году беспрецедентно вырос – почти на 50%, приблизившись к 1 миллиарду долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.
"В 2022 году экспорт продукции отечественного агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию беспрецедентно увеличился – на 49,9% и приблизился к знаменательному рубежу в 1 миллиард долларов", - сказал дипломат.
Он отметил, что этому способствовал в том числе растущий интерес саудовских партнеров к поставкам продукции российского агропромышленного комплекса.
Посол напомнил, что в октябре 2022 года состоялся визит в Королевство министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева
, приуроченный к крупнейшей региональной сельскохозяйственной выставке Saudi Agriculture-2022.
"По итогам визита достигнуты важные договоренности по дальнейшему продвижению российской аграрной продукции на местный рынок", - добавил Козлов.
Он подчеркнул, что Москва
считает взаимодействие с Эр-Риядом на сельскохозяйственном направлении одним из локомотивов развития всего комплекса российско-саудовских торгово-экономических отношений.