https://ria.ru/20230212/afganistan-1851542475.html
Россия предложила создать новый формат по Афганистану, заявил Кабулов
Россия предложила создать новый формат по Афганистану, заявил Кабулов - РИА Новости, 12.02.2023
Россия предложила создать новый формат по Афганистану, заявил Кабулов
Россия предложила создать региональный формат по Афганистану с участием Индии, Пакистана, Ирана и Китая, заявил спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T17:08
2023-02-12T17:08
2023-02-12T17:08
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Россия предложила создать региональный формат по Афганистану с участием Индии, Пакистана, Ирана и Китая, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. "Мы сделали все возможное, чтобы создать форматы. Конечно, у нас уже есть московский формат для всех соседей и соответствующих государств региона. Чтобы выработать так называемый региональный подход, мы хотим создать базовый формат, подобный G5 с участием Индии, Пакистана, Ирана, Китая и России. Мы считаем, что это может стать двигателем не только для достижения регионального консенсуса, но и для того, чтобы сделать что-то для реализации этого консенсуса и дать понять нынешним правителям Афганистана, что они должны прислушаться к нам", - сказал российский дипломат изданию The Week. Он отметил, что Индия является сильным региональным игроком, имеющим интересы безопасности в регионе, "поэтому она может и должна играть важную роль наряду с Россией, Китаем и другими соседями Афганистана". Он отметил, что "когда мы предложили эту идею создания формата из пяти членов в качестве основы региональных усилий, Китай поддержал ее".
https://ria.ru/20230208/plany-1850673337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, замир кабулов, россия, индия
В мире, Афганистан, Замир Кабулов, Россия, Индия
Россия предложила создать новый формат по Афганистану, заявил Кабулов
Замир Кабулов: Россия предложила создать новый региональный формат по Афганистану
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости.
Россия предложила создать региональный формат по Афганистану с участием Индии, Пакистана, Ирана и Китая, заявил
спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Мы сделали все возможное, чтобы создать форматы. Конечно, у нас уже есть московский формат для всех соседей и соответствующих государств региона. Чтобы выработать так называемый региональный подход, мы хотим создать базовый формат, подобный G5 с участием Индии, Пакистана, Ирана, Китая и России. Мы считаем, что это может стать двигателем не только для достижения регионального консенсуса, но и для того, чтобы сделать что-то для реализации этого консенсуса и дать понять нынешним правителям Афганистана, что они должны прислушаться к нам", - сказал российский дипломат изданию The Week.
Он отметил, что Индия является сильным региональным игроком, имеющим интересы безопасности в регионе, "поэтому она может и должна играть важную роль наряду с Россией, Китаем и другими соседями Афганистана".
"Мы считаем, что посторонние ― американцы и европейцы ― не могут играть никакой роли, потому что Афганистан для них - отдаленная идея. Но нам всем не все равно. В этом смысле Индия должна играть большую роль. Мы не собираемся вмешиваться. Но то, что они (нынешние власти Афганистана - ред.) делают, нанесет ущерб не только им, но и нам с точки зрения терроризма, наркотиков и так далее. Мы считаем, что Индия может сыграть свою роль, и мы готовы сотрудничать", - добавил Кабулов.
Он отметил, что "когда мы предложили эту идею создания формата из пяти членов в качестве основы региональных усилий, Китай поддержал ее".