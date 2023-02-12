https://ria.ru/20230212/afganistan-1851542475.html

Россия предложила создать новый формат по Афганистану, заявил Кабулов

Россия предложила создать новый формат по Афганистану, заявил Кабулов - РИА Новости, 12.02.2023

Россия предложила создать новый формат по Афганистану, заявил Кабулов

Россия предложила создать региональный формат по Афганистану с участием Индии, Пакистана, Ирана и Китая, заявил спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T17:08

2023-02-12T17:08

2023-02-12T17:08

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замир кабулов

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Россия предложила создать региональный формат по Афганистану с участием Индии, Пакистана, Ирана и Китая, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. "Мы сделали все возможное, чтобы создать форматы. Конечно, у нас уже есть московский формат для всех соседей и соответствующих государств региона. Чтобы выработать так называемый региональный подход, мы хотим создать базовый формат, подобный G5 с участием Индии, Пакистана, Ирана, Китая и России. Мы считаем, что это может стать двигателем не только для достижения регионального консенсуса, но и для того, чтобы сделать что-то для реализации этого консенсуса и дать понять нынешним правителям Афганистана, что они должны прислушаться к нам", - сказал российский дипломат изданию The Week. Он отметил, что Индия является сильным региональным игроком, имеющим интересы безопасности в регионе, "поэтому она может и должна играть важную роль наряду с Россией, Китаем и другими соседями Афганистана". Он отметил, что "когда мы предложили эту идею создания формата из пяти членов в качестве основы региональных усилий, Китай поддержал ее".

https://ria.ru/20230208/plany-1850673337.html

https://ria.ru/20230110/ssha-1843828716.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, замир кабулов, россия, индия