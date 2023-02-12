https://ria.ru/20230212/afganistan-1851541028.html

Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, заявил Кабулов

Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, заявил Кабулов - РИА Новости, 12.02.2023

Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, заявил Кабулов

Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс - один путь", манипулируя террористами в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:57

2023-02-12T16:57

2023-02-12T16:57

в мире

афганистан

замир кабулов

россия

китай

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс - один путь", манипулируя террористами в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. "Запад, кстати, как и Индия, не очень доволен китайской инициативой "Один пояс, один путь". В то время как Индия просто критикует его, на Западе есть люди, которые пытаются подорвать его, манипулируя террористическими группами в Афганистане против Китая", - сказал Кабулов в интервью изданию The Week. Отвечая на уточняющий вопрос, кого именно он имеет в виду, Кабулов пояснил, что речь идет об англосаксах. "Я не стесняюсь называть вещи своими именами", - уточнил дипломат. "Мы всегда знали, что вести бизнес в Афганистане рискованно. Вот почему вы не видите там много российских компаний. Китайские предприятия старались изо всех сил. В интересах Афганистана разрабатывать эти медные месторождения в восточном Афганистане и некоторые другие проекты. Китай подвергается нападениям, потому что в Афганистане действует много действующих лиц и террористических групп", - добавил Кабулов. "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20230210/tets-1851108493.html

https://ria.ru/20230208/afganistan-1850661217.html

афганистан

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, афганистан, замир кабулов, россия, китай