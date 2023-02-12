Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, заявил Кабулов
Дипломат Кабулов: Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, мешая Китаю
Кабул, Афганистан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс - один путь", манипулируя террористами в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Запад, кстати, как и Индия, не очень доволен китайской инициативой "Один пояс, один путь". В то время как Индия просто критикует его, на Западе есть люди, которые пытаются подорвать его, манипулируя террористическими группами в Афганистане против Китая", - сказал Кабулов в интервью изданию The Week.
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Отвечая на уточняющий вопрос, кого именно он имеет в виду, Кабулов пояснил, что речь идет об англосаксах. "Я не стесняюсь называть вещи своими именами", - уточнил дипломат.
"Мы всегда знали, что вести бизнес в Афганистане рискованно. Вот почему вы не видите там много российских компаний. Китайские предприятия старались изо всех сил. В интересах Афганистана разрабатывать эти медные месторождения в восточном Афганистане и некоторые другие проекты. Китай подвергается нападениям, потому что в Афганистане действует много действующих лиц и террористических групп", - добавил Кабулов.
"Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.