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Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, заявил Кабулов - РИА Новости, 12.02.2023
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Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, заявил Кабулов
Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, заявил Кабулов - РИА Новости, 12.02.2023
Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, заявил Кабулов
Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс - один путь", манипулируя террористами в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:57
2023-02-12T16:57
в мире
афганистан
замир кабулов
россия
китай
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс - один путь", манипулируя террористами в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. "Запад, кстати, как и Индия, не очень доволен китайской инициативой "Один пояс, один путь". В то время как Индия просто критикует его, на Западе есть люди, которые пытаются подорвать его, манипулируя террористическими группами в Афганистане против Китая", - сказал Кабулов в интервью изданию The Week. Отвечая на уточняющий вопрос, кого именно он имеет в виду, Кабулов пояснил, что речь идет об англосаксах. "Я не стесняюсь называть вещи своими именами", - уточнил дипломат. "Мы всегда знали, что вести бизнес в Афганистане рискованно. Вот почему вы не видите там много российских компаний. Китайские предприятия старались изо всех сил. В интересах Афганистана разрабатывать эти медные месторождения в восточном Афганистане и некоторые другие проекты. Китай подвергается нападениям, потому что в Афганистане действует много действующих лиц и террористических групп", - добавил Кабулов. "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20230210/tets-1851108493.html
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в мире, афганистан, замир кабулов, россия, китай
В мире, Афганистан, Замир Кабулов, Россия, Китай
16:57 12.02.2023
 
Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, заявил Кабулов

Дипломат Кабулов: Запад манипулирует террористическими группами в Афганистане, мешая Китаю

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКабул, Афганистан
Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Кабул, Афганистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс - один путь", манипулируя террористами в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Запад, кстати, как и Индия, не очень доволен китайской инициативой "Один пояс, один путь". В то время как Индия просто критикует его, на Западе есть люди, которые пытаются подорвать его, манипулируя террористическими группами в Афганистане против Китая", - сказал Кабулов в интервью изданию The Week.
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Отвечая на уточняющий вопрос, кого именно он имеет в виду, Кабулов пояснил, что речь идет об англосаксах. "Я не стесняюсь называть вещи своими именами", - уточнил дипломат.
"Мы всегда знали, что вести бизнес в Афганистане рискованно. Вот почему вы не видите там много российских компаний. Китайские предприятия старались изо всех сил. В интересах Афганистана разрабатывать эти медные месторождения в восточном Афганистане и некоторые другие проекты. Китай подвергается нападениям, потому что в Афганистане действует много действующих лиц и террористических групп", - добавил Кабулов.
"Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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