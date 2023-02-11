https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851400795.html
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек - РИА Новости, 11.02.2023
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 тысяч 937 человек, 102 тысячи 388 жителей эвакуированы в безопасные места, сообщило управление по... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:27
2023-02-11T14:27
2023-02-11T14:38
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 тысяч 937 человек, 102 тысячи 388 жителей эвакуированы в безопасные места, сообщило управление по ликвидации последствий землетрясения (AFAD)."По последним данным, погибли 20 тысяч 937 граждан. Было спасено 80 тысяч 88 граждан. 102 тысячи 388 жертв стихийного бедствия были эвакуированы из региона в другие провинции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:27 11.02.2023 (обновлено: 14:38 11.02.2023)
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек
Власти Турции сообщили об увеличении числа погибших при землетрясении до 20 937 человек