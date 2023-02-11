https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851400795.html

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек - РИА Новости, 11.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 тысяч 937 человек, 102 тысячи 388 жителей эвакуированы в безопасные места, сообщило управление по... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:27

2023-02-11T14:27

2023-02-11T14:38

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 тысяч 937 человек, 102 тысячи 388 жителей эвакуированы в безопасные места, сообщило управление по ликвидации последствий землетрясения (AFAD)."По последним данным, погибли 20 тысяч 937 граждан. Было спасено 80 тысяч 88 граждан. 102 тысячи 388 жертв стихийного бедствия были эвакуированы из региона в другие провинции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html

турция

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии