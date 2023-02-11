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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек - РИА Новости, 11.02.2023
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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек - РИА Новости, 11.02.2023
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 тысяч 937 человек, 102 тысячи 388 жителей эвакуированы в безопасные места, сообщило управление по... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:27
2023-02-11T14:38
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 тысяч 937 человек, 102 тысячи 388 жителей эвакуированы в безопасные места, сообщило управление по ликвидации последствий землетрясения (AFAD)."По последним данным, погибли 20 тысяч 937 граждан. Было спасено 80 тысяч 88 граждан. 102 тысячи 388 жертв стихийного бедствия были эвакуированы из региона в другие провинции", - говорится в сообщении.
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:27 11.02.2023 (обновлено: 14:38 11.02.2023)
 
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 937 человек

Власти Турции сообщили об увеличении числа погибших при землетрясении до 20 937 человек

© РИА Новости / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 тысяч 937 человек, 102 тысячи 388 жителей эвакуированы в безопасные места, сообщило управление по ликвидации последствий землетрясения (AFAD).
"По последним данным, погибли 20 тысяч 937 граждан. Было спасено 80 тысяч 88 граждан. 102 тысячи 388 жертв стихийного бедствия были эвакуированы из региона в другие провинции", - говорится в сообщении.
Последствия землетрясения в Турции
14:10
В Сети появилось видео гигантского разлома после землетрясения в Турции
 
В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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