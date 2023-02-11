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Пострадавшие от землетрясения в Турции лишились помощи из-за Украины

Пострадавшие от землетрясения в Турции лишились помощи из-за Украины - РИА Новости, 11.02.2023

Пострадавшие от землетрясения в Турции лишились помощи из-за Украины

Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не смогли получить полевой госпиталь и теплые палатки от Дании, поскольку и то, и другое уже было передано... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T03:01

2023-02-11T03:01

2023-02-11T03:01

в мире

турция

украина

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

дания

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не смогли получить полевой госпиталь и теплые палатки от Дании, поскольку и то, и другое уже было передано Украине, сообщает датская государственная телерадиокомпания.При этом, отмечается в публикации, полевой госпиталь и теплые палатки могли бы сыграть ключевую роль в Турции и Сирии. Во-первых, потому что спасательные работы по извлечению выживших из-под завалов до сих пор продолжаются. Во-вторых, потому что в обеих странах ударили зимние холода и морозы.Однако в итоге официальный Копенгаген отправит более легкие палатки, в которых разместятся координирующие помощь гуманитарные работники.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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