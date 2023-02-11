https://ria.ru/20230211/zelenskiy-1851425477.html

Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров по членству Украины в ЕС

Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 11.02.2023

Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров по членству Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые мировые лидеры видят страну в составе Евросоюза лишь через десять лет. Об этом он сказал на... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T17:10

2023-02-11T17:10

2023-02-11T17:10

политика

украина

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

брюссель

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые мировые лидеры видят страну в составе Евросоюза лишь через десять лет. Об этом он сказал на инвестиционном форуме американского банка JP Morgan.По словам Зеленского, Киеву уже озвучивали сроки в 30 или 50 лет, но задача правительства — обеспечить включение республики в состав организации в ближайшие годы.Президент Украины 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств объединения на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Для старта переговоров им необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.В аналитическом докладе Еврокомиссии, опубликованном в день проведения в Киеве саммита ЕС-Украина, указывается на весьма невысокий уровень готовности республики к началу процесса присоединения к союзу.

https://ria.ru/20230209/pomosch-1850912234.html

украина

брюссель

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, киев