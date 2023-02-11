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Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 11.02.2023
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Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров по членству Украины в ЕС
Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 11.02.2023
Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров по членству Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые мировые лидеры видят страну в составе Евросоюза лишь через десять лет. Об этом он сказал на... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:10
2023-02-11T17:10
политика
украина
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
брюссель
киев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые мировые лидеры видят страну в составе Евросоюза лишь через десять лет. Об этом он сказал на инвестиционном форуме американского банка JP Morgan.По словам Зеленского, Киеву уже озвучивали сроки в 30 или 50 лет, но задача правительства — обеспечить включение республики в состав организации в ближайшие годы.Президент Украины 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств объединения на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Для старта переговоров им необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.В аналитическом докладе Еврокомиссии, опубликованном в день проведения в Киеве саммита ЕС-Украина, указывается на весьма невысокий уровень готовности республики к началу процесса присоединения к союзу.
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политика, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, киев
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Брюссель, Киев
17:10 11.02.2023
 
Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров по членству Украины в ЕС

Зеленский заявил о сомнении мировых лидеров в быстром вступлении Украины в Евросоюз

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые мировые лидеры видят страну в составе Евросоюза лишь через десять лет. Об этом он сказал на инвестиционном форуме американского банка JP Morgan.
"Есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в Евросоюзе Украине нужно десять лет", — сказал он.
По словам Зеленского, Киеву уже озвучивали сроки в 30 или 50 лет, но задача правительства — обеспечить включение республики в состав организации в ближайшие годы.
Президент Украины 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств объединения на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Для старта переговоров им необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
В аналитическом докладе Еврокомиссии, опубликованном в день проведения в Киеве саммита ЕС-Украина, указывается на весьма невысокий уровень готовности республики к началу процесса присоединения к союзу.
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