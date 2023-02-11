https://ria.ru/20230211/zelenskiy-1851355017.html

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от Зеленского

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от Зеленского - РИА Новости, 11.02.2023

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от Зеленского

Евросоюз и Владимир Зеленский способны спровоцировать Третью мировую войну, считает французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T06:26

2023-02-11T06:26

2023-02-11T07:05

в мире

франция

владимир зеленский

евросоюз

украина

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз и Владимир Зеленский способны спровоцировать Третью мировую войну, считает французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо."Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к 3-й мировой войне!" – написал Филиппо в соцсети.Таким образом он отреагировал на состоявшееся на этой неделе европейское турне Зеленского. Первой остановкой стал Лондон, где Зеленский встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, королем Карлом III, а также выступил в парламенте. Затем он вылетел в Париж, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. После парижской встречи Зеленский — вместе с Макроном — направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. При этом он призывал отменить санкции в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.

https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html

франция

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в мире, франция, владимир зеленский, евросоюз, украина