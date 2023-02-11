06:26 11.02.2023 (обновлено: 07:05 11.02.2023)
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от Зеленского
Французский политик Филиппо: ЕС и Зеленский могут спровоцировать Третью мировую войну
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз и Владимир Зеленский способны спровоцировать Третью мировую войну, считает французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо.
"Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к 3-й мировой войне!" – написал Филиппо в соцсети.
Таким образом он отреагировал на состоявшееся на этой неделе европейское турне Зеленского. Первой остановкой стал Лондон, где Зеленский встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, королем Карлом III, а также выступил в парламенте. Затем он вылетел в Париж, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. После парижской встречи Зеленский — вместе с Макроном — направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.
Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. При этом он призывал отменить санкции в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.