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Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от Зеленского - РИА Новости, 11.02.2023
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Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от Зеленского
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от Зеленского - РИА Новости, 11.02.2023
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от Зеленского
Евросоюз и Владимир Зеленский способны спровоцировать Третью мировую войну, считает французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T06:26
2023-02-11T07:05
в мире
франция
владимир зеленский
евросоюз
украина
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз и Владимир Зеленский способны спровоцировать Третью мировую войну, считает французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо."Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к 3-й мировой войне!" – написал Филиппо в соцсети.Таким образом он отреагировал на состоявшееся на этой неделе европейское турне Зеленского. Первой остановкой стал Лондон, где Зеленский встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, королем Карлом III, а также выступил в парламенте. Затем он вылетел в Париж, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. После парижской встречи Зеленский — вместе с Макроном — направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. При этом он призывал отменить санкции в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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в мире, франция, владимир зеленский, евросоюз, украина
В мире, Франция, Владимир Зеленский, Евросоюз, Украина
06:26 11.02.2023 (обновлено: 07:05 11.02.2023)
 
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от Зеленского

Французский политик Филиппо: ЕС и Зеленский могут спровоцировать Третью мировую войну

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз и Владимир Зеленский способны спровоцировать Третью мировую войну, считает французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо.
"Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к 3-й мировой войне!" – написал Филиппо в соцсети.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Таким образом он отреагировал на состоявшееся на этой неделе европейское турне Зеленского. Первой остановкой стал Лондон, где Зеленский встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, королем Карлом III, а также выступил в парламенте. Затем он вылетел в Париж, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. После парижской встречи Зеленский — вместе с Макроном — направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.
Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. При этом он призывал отменить санкции в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
 
В миреФранцияВладимир ЗеленскийЕвросоюзУкраина
 
 
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