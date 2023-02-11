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Новые владельцы Zara назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе - РИА Новости, 11.02.2023
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Новые владельцы Zara назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе
Новые владельцы Zara назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе - РИА Новости, 11.02.2023
Новые владельцы Zara назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе
Новые владельцы активов Zara в России на следующей неделе представят концепцию и сроки открытия магазинов в стране, рассказал РИА Новости статс-секретарь —... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T08:07
2023-02-11T09:50
экономика
россия
виктор евтухов
zara
inditex
x5 retail group
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Новые владельцы активов Zara в России на следующей неделе представят концепцию и сроки открытия магазинов в стране, рассказал РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов."Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах", — заявил он в кулуарах конференции X5 Group "Малому бизнесу - большую полку!"Евтухов подчеркнул, что новые владельцы еще должны завершить сделку по приобретению активов Zara в России. "Это потребует одобрения Правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше — step by step", — добавил он.В октябре прошлого года испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, сообщила, что достигла первоначального соглашения о продаже своего российского подразделения компании Daher Group.В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в стране, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".Daher Group — ливанская частная холдинговая группа, владеет активами в четырех странах в шести различных отраслях. Холдинг был основан в 2018 году. Компания владеет, например, Alwa Group, занимающейся ритейлом в части интернет-магазинов, представляя мировые бренды моды и аксессуаров.
https://ria.ru/20221106/marketpleys-1828624517.html
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экономика, россия, виктор евтухов, zara, inditex, x5 retail group, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Zara, Inditex, X5 Retail Group, Санкции в отношении России
08:07 11.02.2023 (обновлено: 09:50 11.02.2023)
 
Новые владельцы Zara назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе

Евтухов: новые владельцы Zara на следующей неделе представят концепцию магазинов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип Zara в ТЦ "Коламбус" в Москве
Логотип Zara в ТЦ Коламбус в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип Zara в ТЦ "Коламбус" в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Новые владельцы активов Zara в России на следующей неделе представят концепцию и сроки открытия магазинов в стране, рассказал РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
"Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах", — заявил он в кулуарах конференции X5 Group "Малому бизнесу - большую полку!"
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Они возвращаются. В России появится ливанская Zara и Pull&Bear
Евтухов подчеркнул, что новые владельцы еще должны завершить сделку по приобретению активов Zara в России.
"Это потребует одобрения Правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше — step by step", — добавил он.
В октябре прошлого года испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, сообщила, что достигла первоначального соглашения о продаже своего российского подразделения компании Daher Group.
В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в стране, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".
Daher Group — ливанская частная холдинговая группа, владеет активами в четырех странах в шести различных отраслях. Холдинг был основан в 2018 году. Компания владеет, например, Alwa Group, занимающейся ритейлом в части интернет-магазинов, представляя мировые бренды моды и аксессуаров.
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