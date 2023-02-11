https://ria.ru/20230211/zara-1851358430.html

Новые владельцы Zara назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе

Новые владельцы Zara назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе - РИА Новости, 11.02.2023

Новые владельцы Zara назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе

Новые владельцы активов Zara в России на следующей неделе представят концепцию и сроки открытия магазинов в стране, рассказал РИА Новости статс-секретарь —... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:07

2023-02-11T08:07

2023-02-11T09:50

экономика

россия

виктор евтухов

zara

inditex

x5 retail group

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Новые владельцы активов Zara в России на следующей неделе представят концепцию и сроки открытия магазинов в стране, рассказал РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов."Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах", — заявил он в кулуарах конференции X5 Group "Малому бизнесу - большую полку!"Евтухов подчеркнул, что новые владельцы еще должны завершить сделку по приобретению активов Zara в России. "Это потребует одобрения Правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше — step by step", — добавил он.В октябре прошлого года испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, сообщила, что достигла первоначального соглашения о продаже своего российского подразделения компании Daher Group.В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в стране, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".Daher Group — ливанская частная холдинговая группа, владеет активами в четырех странах в шести различных отраслях. Холдинг был основан в 2018 году. Компания владеет, например, Alwa Group, занимающейся ритейлом в части интернет-магазинов, представляя мировые бренды моды и аксессуаров.

https://ria.ru/20221106/marketpleys-1828624517.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, виктор евтухов, zara, inditex, x5 retail group, санкции в отношении россии