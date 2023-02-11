https://ria.ru/20230211/zaporozhe-1851361789.html

В Запорожской области активизировались украинские ДРГ

В Запорожской области активизировались украинские ДРГ - РИА Новости, 11.02.2023

В Запорожской области активизировались украинские ДРГ

Украинские диверсанты пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:45

2023-02-11T08:45

2023-02-11T09:20

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Украинские диверсанты пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, киевские власти стремятся любым путем подорвать мирную жизнь в регионе. "Попытки диверсантов проникнуть на территорию освобожденной части области пресекаются", — подчеркнул Рогов.В январе российские войска вели на Запорожском направлении локальные наступательные действия. Бои шли практически по всей линии фронта, в основном — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов.Седьмого февраля Рогов сообщил, что линия фронта стабилизировалась, российские военные закрепились на новых позициях и укрепляют их.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230202/dobrovolets-1849135484.html

https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, владимир рогов, безопасность