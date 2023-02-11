https://ria.ru/20230211/wildberries-1851427244.html
Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными
Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными - РИА Новости, 11.02.2023
Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными
Пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в России станут платными с 13 февраля: их стоимость составит от шести до 15 рублей, следует из... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:19
2023-02-11T17:19
2023-02-11T19:37
россия
wildberries
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в России станут платными с 13 февраля: их стоимость составит от шести до 15 рублей, следует из сообщения компании. "С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от шести до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете", — говорится в объявлении в личном кабинете покупателя. Отмечается, что таким образом компания рассчитывает сократить использование пластика и позаботиться о природе. Кроме того, сами пакеты являются многоразовыми.
https://ria.ru/20230207/wildberries-1850164526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, wildberries, общество
Россия, Wildberries, Общество
17:19 11.02.2023 (обновлено: 19:37 11.02.2023)
Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными
Цена пакетов в пунктах выдачи Wildberries в России составит от шести до 15 рублей
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в России станут платными с 13 февраля: их стоимость составит от шести до 15 рублей, следует из сообщения компании.
"С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от шести до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете", — говорится в объявлении в личном кабинете покупателя.
Отмечается, что таким образом компания рассчитывает сократить использование пластика и позаботиться о природе. Кроме того, сами пакеты являются многоразовыми.