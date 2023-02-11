https://ria.ru/20230211/wildberries-1851427244.html

Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными

Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными - РИА Новости, 11.02.2023

Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными

Пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в России станут платными с 13 февраля: их стоимость составит от шести до 15 рублей, следует из... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T17:19

2023-02-11T17:19

2023-02-11T19:37

россия

wildberries

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в России станут платными с 13 февраля: их стоимость составит от шести до 15 рублей, следует из сообщения компании. "С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от шести до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете", — говорится в объявлении в личном кабинете покупателя. Отмечается, что таким образом компания рассчитывает сократить использование пластика и позаботиться о природе. Кроме того, сами пакеты являются многоразовыми.

https://ria.ru/20230207/wildberries-1850164526.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, wildberries, общество