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Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
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Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине
Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие полгода. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T01:39
2023-02-11T01:39
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александр вучич
владимир путин
сергей лавров
нато
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие полгода. По его словам, 4-5 месяцев назад "казалось ясно, что Украина с огромной поддержкой коллективного Запада побеждает". "Сейчас уже не так однозначно, уже вышел первый текст в Politico "Может ли случиться так, что (президент РФ Владимир) Путин победит?" - указал сербский лидер. Вучич считает, что сейчас с одной стороны есть общая позиция коллективного Запада, а с другой - "почти унисон, единство русского народа после заявленной отправки немецких танков". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, германия, александр вучич, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Александр Вучич, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
01:39 11.02.2023
 
Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине

Вучич заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие полгода.
"Боевые действия будут намного сильнее, несмотря на то, что они уже очень, очень интенсивные. Я мог бы тома книг написать об этом. И давление на нас будет вдвое или втрое сильнее, пугающе страшное давление по Косово и Метохии", - заявил Вучич в эфире TV Prva.
По его словам, 4-5 месяцев назад "казалось ясно, что Украина с огромной поддержкой коллективного Запада побеждает". "Сейчас уже не так однозначно, уже вышел первый текст в Politico "Может ли случиться так, что (президент РФ Владимир) Путин победит?" - указал сербский лидер.
Вучич считает, что сейчас с одной стороны есть общая позиция коллективного Запада, а с другой - "почти унисон, единство русского народа после заявленной отправки немецких танков".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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В миреУкраинаРоссияГерманияАлександр ВучичВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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