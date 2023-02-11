https://ria.ru/20230211/vuchich-1851344813.html

Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине

Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине - РИА Новости, 11.02.2023

Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие полгода. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T01:39

2023-02-11T01:39

2023-02-11T01:39

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александр вучич

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сергей лавров

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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие полгода. По его словам, 4-5 месяцев назад "казалось ясно, что Украина с огромной поддержкой коллективного Запада побеждает". "Сейчас уже не так однозначно, уже вышел первый текст в Politico "Может ли случиться так, что (президент РФ Владимир) Путин победит?" - указал сербский лидер. Вучич считает, что сейчас с одной стороны есть общая позиция коллективного Запада, а с другой - "почти унисон, единство русского народа после заявленной отправки немецких танков". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230210/sanktsii-1851159960.html

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в мире, украина, россия, германия, александр вучич, владимир путин, сергей лавров, нато