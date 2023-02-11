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В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
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В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине
В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине
Ослабление ВСУ может стать переломным моментом в конфликте на Украине и приведет к кульминации российской специальной военной операции, пишет американский... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-11T23:43
2023-02-12T00:23
политика
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ослабление ВСУ может стать переломным моментом в конфликте на Украине и приведет к кульминации российской специальной военной операции, пишет американский геостратег Джордж Фридман в статье для Geopolitical Futures.Успехи России на поле боя в скором времени могут привести к серьезным проблемам для киевского режима, резюмировал он.Накануне замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Представитель администрации также напомнил, что Киев срочно нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев
23:43 11.02.2023 (обновлено: 00:23 12.02.2023)
 
В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине

Политолог Фридман: на Украине вскоре может наступить переломный момент из-за слабости ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ослабление ВСУ может стать переломным моментом в конфликте на Украине и приведет к кульминации российской специальной военной операции, пишет американский геостратег Джордж Фридман в статье для Geopolitical Futures.
"Нынешняя слабость украинской армии связана с нехваткой ракет большей дальности", — полагает эксперт.
Успехи России на поле боя в скором времени могут привести к серьезным проблемам для киевского режима, резюмировал он.
Накануне замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Представитель администрации также напомнил, что Киев срочно нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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