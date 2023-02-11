https://ria.ru/20230211/vsu-1851465520.html

В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине

В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине - РИА Новости, 12.02.2023

В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине

Ослабление ВСУ может стать переломным моментом в конфликте на Украине и приведет к кульминации российской специальной военной операции, пишет американский... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-11T23:43

2023-02-11T23:43

2023-02-12T00:23

политика

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ослабление ВСУ может стать переломным моментом в конфликте на Украине и приведет к кульминации российской специальной военной операции, пишет американский геостратег Джордж Фридман в статье для Geopolitical Futures.Успехи России на поле боя в скором времени могут привести к серьезным проблемам для киевского режима, резюмировал он.Накануне замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Представитель администрации также напомнил, что Киев срочно нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.

https://ria.ru/20230211/ukraina-1851434145.html

украина

россия

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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев