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В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине
В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине
Ослабление ВСУ может стать переломным моментом в конфликте на Украине и приведет к кульминации российской специальной военной операции, пишет американский... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-11T23:43
2023-02-11T23:43
2023-02-12T00:23
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ослабление ВСУ может стать переломным моментом в конфликте на Украине и приведет к кульминации российской специальной военной операции, пишет американский геостратег Джордж Фридман в статье для Geopolitical Futures.Успехи России на поле боя в скором времени могут привести к серьезным проблемам для киевского режима, резюмировал он.Накануне замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Представитель администрации также напомнил, что Киев срочно нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851434145.html
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Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев
23:43 11.02.2023 (обновлено: 00:23 12.02.2023)
В США заявили о скорой кульминации специальной операции на Украине
Политолог Фридман: на Украине вскоре может наступить переломный момент из-за слабости ВСУ