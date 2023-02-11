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Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных

Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных - РИА Новости, 11.02.2023

Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных

В Москве и Центральной России на выходных ожидаются обильный снегопад и метель, высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T03:12

2023-02-11T03:12

2023-02-11T04:38

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

праздник крещения господня

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Москве и Центральной России на выходных ожидаются обильный снегопад и метель, высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, метель продолжится в ночь на воскресенье. Днем в воскресенье давление снова повысится, небольшой снег продолжит идти. "Снег, который выпадет в субботу и в ночь на воскресенье, будет способствовать тому, что высота сугробов увеличится на 5-10 сантиметров", - отметил синоптик.

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, праздник крещения господня