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Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных - РИА Новости, 11.02.2023
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Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных
Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных - РИА Новости, 11.02.2023
Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных
В Москве и Центральной России на выходных ожидаются обильный снегопад и метель, высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T03:12
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общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Москве и Центральной России на выходных ожидаются обильный снегопад и метель, высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, метель продолжится в ночь на воскресенье. Днем в воскресенье давление снова повысится, небольшой снег продолжит идти. "Снег, который выпадет в субботу и в ночь на воскресенье, будет способствовать тому, что высота сугробов увеличится на 5-10 сантиметров", - отметил синоптик.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, праздник крещения господня
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
03:12 11.02.2023 (обновлено: 04:38 11.02.2023)
 
Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных

Вильфанд: в Москве и Центральной России на выходных ожидаются обильный снегопад и метель

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗанесенные снегом автомобили
Занесенные снегом автомобили - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Занесенные снегом автомобили. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Москве и Центральной России на выходных ожидаются обильный снегопад и метель, высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу днем, особенно в послеполуденные часы, начинается снег, понижение давления и температуры – от ноля до минус 2 градусов и усиление ветра до 15 метров в секунду. Сочетание ветра и снега приведут к метели", - сказал Вильфанд.

По его словам, метель продолжится в ночь на воскресенье. Днем в воскресенье давление снова повысится, небольшой снег продолжит идти.
"Снег, который выпадет в субботу и в ночь на воскресенье, будет способствовать тому, что высота сугробов увеличится на 5-10 сантиметров", - отметил синоптик.
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ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрПраздник Крещения Господня
 
 
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