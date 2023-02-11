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Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных
Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных - РИА Новости, 11.02.2023
Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных
В Москве и Центральной России на выходных ожидаются обильный снегопад и метель, высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T03:12
2023-02-11T03:12
2023-02-11T04:38
общество
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Москве и Центральной России на выходных ожидаются обильный снегопад и метель, высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, метель продолжится в ночь на воскресенье. Днем в воскресенье давление снова повысится, небольшой снег продолжит идти. "Снег, который выпадет в субботу и в ночь на воскресенье, будет способствовать тому, что высота сугробов увеличится на 5-10 сантиметров", - отметил синоптик.
https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, праздник крещения господня
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
03:12 11.02.2023 (обновлено: 04:38 11.02.2023)
Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных
Вильфанд: в Москве и Центральной России на выходных ожидаются обильный снегопад и метель