23:29 11.02.2023 (обновлено: 23:34 11.02.2023)
Президент Венгрии видит страну в ЕС, несмотря на ослабление союза
Президент Венгрии Новак по-прежнему видит страну в ЕС, несмотря на ослабление союза
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз ослаб за последнее десятилетие, однако Венгрия по-прежнему не видит себя в будущем вне его, заявила президент страны Каталин Новак.
"Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп. Он потерял Великобританию, отстал от США и Азии в осуществлении интересов, демографически и по конкурентоспособности. Европейская обороноспособность уменьшилась. Сложилась двойная зависимость: безопасность Европы гарантирует военная поддержка и присутствие США, а энергоснабжение для экономического и промышленного роста обеспечивает в первую очередь Россия", - сказала Новак в интервью изданию Portfolio.
4 февраля, 17:27В Венгрии обвинили Брюссель в эскалации конфликта на Украине
По словам президента Венгрии, в период формирования нового мирового порядка "Европа забыла об общем стратегическом мышлении и поставила в центр идеологические вопросы".
"Нам нужно проснуться. Нам нужно укреплять нашу способность защищать себя, нам нужно согласовывать зачастую различные экономические интересы государств-членов, нам нужно вернуться к сообществам, основанным на крепких, больших семьях, и нам нужно заново открыть для себя основы христианской культуры. С исторической точки зрения только это может сделать европейское сотрудничество успешным", - считает Новак.
Она отметила, что "без Европы нет венгерского будущего, а без Венгрии нет европейского будущего".
"Мы даже не осознаем, как много есть вещей, которые делают нашу жизнь лучше, и у нас не было бы этого без Евросоюза. Но для того, чтобы наша радость была безоблачной, нужны перемены... Мы требуем такого же "полноправного членства" и уважения к венграм, как и к гражданам любой другой страны, из числа основателей или присоединившихся позже... Было бы хорошо, если бы мы смогли, наконец, вернуться к сотрудничеству, основанному на взаимном уважении", - сказала Новак.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ему больно оттого, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. Глава МИД страны Петер Сийярто заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.