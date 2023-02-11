https://ria.ru/20230211/vengriya-1851464004.html

Президент Венгрии видит страну в ЕС, несмотря на ослабление союза

Президент Венгрии видит страну в ЕС, несмотря на ослабление союза - РИА Новости, 11.02.2023

Президент Венгрии видит страну в ЕС, несмотря на ослабление союза

Евросоюз ослаб за последнее десятилетие, однако Венгрия по-прежнему не видит себя в будущем вне его, заявила президент страны Каталин Новак. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T23:29

2023-02-11T23:29

2023-02-11T23:34

в мире

венгрия

каталин новак

евросоюз

виктор орбан

европа

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз ослаб за последнее десятилетие, однако Венгрия по-прежнему не видит себя в будущем вне его, заявила президент страны Каталин Новак. "Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп. Он потерял Великобританию, отстал от США и Азии в осуществлении интересов, демографически и по конкурентоспособности. Европейская обороноспособность уменьшилась. Сложилась двойная зависимость: безопасность Европы гарантирует военная поддержка и присутствие США, а энергоснабжение для экономического и промышленного роста обеспечивает в первую очередь Россия", - сказала Новак в интервью изданию Portfolio. По словам президента Венгрии, в период формирования нового мирового порядка "Европа забыла об общем стратегическом мышлении и поставила в центр идеологические вопросы". "Нам нужно проснуться. Нам нужно укреплять нашу способность защищать себя, нам нужно согласовывать зачастую различные экономические интересы государств-членов, нам нужно вернуться к сообществам, основанным на крепких, больших семьях, и нам нужно заново открыть для себя основы христианской культуры. С исторической точки зрения только это может сделать европейское сотрудничество успешным", - считает Новак. Она отметила, что "без Европы нет венгерского будущего, а без Венгрии нет европейского будущего". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ему больно оттого, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. Глава МИД страны Петер Сийярто заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

https://ria.ru/20230204/vengriya-1849761871.html

https://ria.ru/20230131/evrosoyuz-1848773774.html

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в мире, венгрия, каталин новак, евросоюз, виктор орбан, европа, петер сийярто