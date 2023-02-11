https://ria.ru/20230211/vengriya-1851462476.html

Президент Венгрии назвала экономику России одной из определяющих в мире

Президент Венгрии назвала экономику России одной из определяющих в мире - РИА Новости, 11.02.2023

Президент Венгрии назвала экономику России одной из определяющих в мире

Россия не является основным торговым партнером для Венгрии, однако ее экономика - одна из самых определяющих в мире, РФ поддерживает тесные связи со странами за РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T22:57

2023-02-11T22:57

2023-02-11T23:34

венгрия

россия

петер сийярто

каталин новак

экономика

в мире

украина

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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Россия не является основным торговым партнером для Венгрии, однако ее экономика - одна из самых определяющих в мире, РФ поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира, заявила венгерский президент Каталин Новак. "Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых определяющих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать", - сказала Новак в интервью изданию Portfolio. Президент отметила, что "до сих пор Россия не являлась самым важным партнером" для Венгрии и "не будет им в будущем", Будапешт работает над тем, чтобы "снизить зависимость от энергоносителей из России" и ищет по миру "новые бизнес-возможности", привлекая иностранных инвесторов. По словам Новак, Венгрия рассчитывает "вернуться к прагматичному сотрудничеству как с США, так и с Китаем". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851203528.html

https://ria.ru/20230209/evropa-1850861440.html

венгрия

россия

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венгрия, россия, петер сийярто, каталин новак, экономика, в мире, украина