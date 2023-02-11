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Президент Венгрии назвала экономику России одной из определяющих в мире - РИА Новости, 11.02.2023
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Президент Венгрии назвала экономику России одной из определяющих в мире
Президент Венгрии назвала экономику России одной из определяющих в мире - РИА Новости, 11.02.2023
Президент Венгрии назвала экономику России одной из определяющих в мире
Россия не является основным торговым партнером для Венгрии, однако ее экономика - одна из самых определяющих в мире, РФ поддерживает тесные связи со странами за РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T22:57
2023-02-11T23:34
венгрия
россия
петер сийярто
каталин новак
экономика
в мире
украина
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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Россия не является основным торговым партнером для Венгрии, однако ее экономика - одна из самых определяющих в мире, РФ поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира, заявила венгерский президент Каталин Новак. "Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых определяющих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать", - сказала Новак в интервью изданию Portfolio. Президент отметила, что "до сих пор Россия не являлась самым важным партнером" для Венгрии и "не будет им в будущем", Будапешт работает над тем, чтобы "снизить зависимость от энергоносителей из России" и ищет по миру "новые бизнес-возможности", привлекая иностранных инвесторов. По словам Новак, Венгрия рассчитывает "вернуться к прагматичному сотрудничеству как с США, так и с Китаем". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851203528.html
https://ria.ru/20230209/evropa-1850861440.html
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венгрия, россия, петер сийярто, каталин новак, экономика, в мире, украина
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Каталин Новак, Экономика, В мире, Украина
22:57 11.02.2023 (обновлено: 23:34 11.02.2023)
 
Президент Венгрии назвала экономику России одной из определяющих в мире

Президент Венгрии Новак назвала экономику России одной из самых определяющих в мире

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Россия не является основным торговым партнером для Венгрии, однако ее экономика - одна из самых определяющих в мире, РФ поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира, заявила венгерский президент Каталин Новак.
"Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых определяющих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать", - сказала Новак в интервью изданию Portfolio.
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Президент отметила, что "до сих пор Россия не являлась самым важным партнером" для Венгрии и "не будет им в будущем", Будапешт работает над тем, чтобы "снизить зависимость от энергоносителей из России" и ищет по миру "новые бизнес-возможности", привлекая иностранных инвесторов.
По словам Новак, Венгрия рассчитывает "вернуться к прагматичному сотрудничеству как с США, так и с Китаем".
"Запад и Восток не могут скатиться к противостоянию. Мы должны избежать дальнейшей эскалации, развертывания ядерного оружия, развязывания опустошительной третьей мировой войны. И мы также должны думать о том, как будут развиваться наши отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе", - считает президент Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации.
В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.
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ВенгрияРоссияПетер СийяртоКаталин НовакЭкономикаВ миреУкраина
 
 
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