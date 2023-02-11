https://ria.ru/20230211/venesuela-1851416307.html
Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой
Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой - РИА Новости, 11.02.2023
Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой
Действующие совместные предприятия по добыче нефти и будущие газовые проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал развития, в приоритете южноамериканской... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:14
2023-02-11T16:14
2023-02-11T16:24
экономика
россия
венесуэла
каракас
александр новак
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МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Действующие совместные предприятия по добыче нефти и будущие газовые проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал развития, в приоритете южноамериканской страны - увеличение собственной производительности, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добыче нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере. В приоритете Каракаса, о чем неоднократно заявлялось на различных уровнях, обеспечить условия для увеличения производительности", - заявил российский дипломат. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что у России и Венесуэлы в сфере энергетики действуют пять совместных проектов. Сотрудничество на этом направлении расширяется, в том числе в газовой отрасли, где стороны обсуждают два будущих совместных предприятия.
https://ria.ru/20230109/venesuela-1843783640.html
россия
венесуэла
каракас
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венесуэла, каракас, александр новак
Экономика, Россия, Венесуэла, Каракас, Александр Новак
16:14 11.02.2023 (обновлено: 16:24 11.02.2023)
Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой
Посол Сергей Мелик-Багдасаров: газовые проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал