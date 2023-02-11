Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/venesuela-1851416307.html
Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой
Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой - РИА Новости, 11.02.2023
Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой
Действующие совместные предприятия по добыче нефти и будущие газовые проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал развития, в приоритете южноамериканской... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:14
2023-02-11T16:24
экономика
россия
венесуэла
каракас
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564885696_0:5:1001:568_1920x0_80_0_0_8bb96e60f6190b9ff3a66689c15e5e60.jpg
МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Действующие совместные предприятия по добыче нефти и будущие газовые проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал развития, в приоритете южноамериканской страны - увеличение собственной производительности, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добыче нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере. В приоритете Каракаса, о чем неоднократно заявлялось на различных уровнях, обеспечить условия для увеличения производительности", - заявил российский дипломат. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что у России и Венесуэлы в сфере энергетики действуют пять совместных проектов. Сотрудничество на этом направлении расширяется, в том числе в газовой отрасли, где стороны обсуждают два будущих совместных предприятия.
https://ria.ru/20230109/venesuela-1843783640.html
россия
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564885696_41:0:897:642_1920x0_80_0_0_ca256a1d825842ccec496c4e8a4e435f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венесуэла, каракас, александр новак
Экономика, Россия, Венесуэла, Каракас, Александр Новак
16:14 11.02.2023 (обновлено: 16:24 11.02.2023)
 
Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой

Посол Сергей Мелик-Багдасаров: газовые проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал

© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Испания Сергей Мелик-Багдасаров
Сергей Мелик-Багдасаров - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Испания
Сергей Мелик-Багдасаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Действующие совместные предприятия по добыче нефти и будущие газовые проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал развития, в приоритете южноамериканской страны - увеличение собственной производительности, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добыче нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере. В приоритете Каракаса, о чем неоднократно заявлялось на различных уровнях, обеспечить условия для увеличения производительности", - заявил российский дипломат.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что у России и Венесуэлы в сфере энергетики действуют пять совместных проектов. Сотрудничество на этом направлении расширяется, в том числе в газовой отрасли, где стороны обсуждают два будущих совместных предприятия.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 23:07
МИД назвал цель американского "фарса" вокруг Венесуэлы
 
ЭкономикаРоссияВенесуэлаКаракасАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала