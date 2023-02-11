https://ria.ru/20230211/venesuela-1851416307.html

Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой

Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой - РИА Новости, 11.02.2023

Российский посол рассказал о совместных проектах с Венесуэлой

Действующие совместные предприятия по добыче нефти и будущие газовые проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал развития, в приоритете южноамериканской... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:14

2023-02-11T16:14

2023-02-11T16:24

экономика

россия

венесуэла

каракас

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564885696_0:5:1001:568_1920x0_80_0_0_8bb96e60f6190b9ff3a66689c15e5e60.jpg

МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Действующие совместные предприятия по добыче нефти и будущие газовые проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал развития, в приоритете южноамериканской страны - увеличение собственной производительности, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добыче нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере. В приоритете Каракаса, о чем неоднократно заявлялось на различных уровнях, обеспечить условия для увеличения производительности", - заявил российский дипломат. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что у России и Венесуэлы в сфере энергетики действуют пять совместных проектов. Сотрудничество на этом направлении расширяется, в том числе в газовой отрасли, где стороны обсуждают два будущих совместных предприятия.

https://ria.ru/20230109/venesuela-1843783640.html

россия

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, венесуэла, каракас, александр новак