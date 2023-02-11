https://ria.ru/20230211/vatikan-1851279333.html

"Ответ — на статуе ангела". Самую страшную тайну Ватикана вот-вот раскроют

"Ответ — на статуе ангела". Самую страшную тайну Ватикана вот-вот раскроют - РИА Новости, 11.02.2023

"Ответ — на статуе ангела". Самую страшную тайну Ватикана вот-вот раскроют

Святой престол возобновил расследование по делу 15-летней Эмануэлы Орланди, пропавшей 40 лет назад. Версий множество, но все они ведут в тупик. О большой... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:00

2023-02-11T08:00

2023-02-11T08:20

религия

ватикан

турция

италия

франциск (хорхе марио бергольо)

иоанн павел ii (кароль войтыла)

netflix

"серые волки"

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Никита Бизин. Святой престол возобновил расследование по делу 15-летней Эмануэлы Орланди, пропавшей 40 лет назад. Версий множество, но все они ведут в тупик. О большой загадке маленького государства — в материале РИА Новости.Признание с отсрочкойВот уже много лет к площади Святого Петра в Ватикане приходит высокий худощавый мужчина. За это время он заметно постарел, некогда густые черные волосы поседели. Но неизменными остались две вещи. В руках все тот же плакат с изображением улыбающейся девушки, а в сердце — страстное желание узнать правду.Человека зовут Пьетро Орланди. Девочка на постере — его сестра Эмануэла. К главному храму католической церкви брат приходит дважды в год: 14 января, в день ее рождения, и 22 июня — когда она пропала.Два долгих расследования, десятки опрошенных свидетелей и множество проработанных версий. И ни малейших зацепок."Многие говорили, чтобы я успокоился, наслаждался жизнью и больше об этом не думал. Но я не смог. Мне не будет покоя, пока дело не раскроют", — говорил журналистам Пьетро.Несколько раз он добивался аудиенции у папы римского. Последняя состоялась в 2013-м. Только что вступивший в должность Франциск о судьбе Эмануэлы высказался туманно: "Она на небесах".Но, кажется, теперь у Орланди появился шанс узнать, что же случилось в летний день 1983-го, когда его сестра бесследно исчезла. В октябре 2022 года на экраны вышел документальный проект Netflix "Ватиканская девочка" (Vatican Girl), который вновь привлек внимание к делу 40-летней давности.Появились новые подробности. В частности, две одноклассницы исчезнувшей рассказали, что за неделю до трагедии та сделала шокирующее признание. В ватиканских садах к ней приблизился высокопоставленный священнослужитель. Завязался странный разговор, после которого сильно напуганная девочка убежала. Подруги предполагают, что речь шла о сексуальном насилии.Интересно другое. Через три месяца после премьеры Ватикан решил возобновить расследование. Что же заставило Святой престол вернуться к одному из скелетов в своем шкафу?Забытая мелодия для флейтыЭмануэла родилась в 1968-м в семье Эрколе и Марии Орланди. Отец был служащим папского двора. Семья жила в крохотном папском государстве, где всего 444 гражданина. Там же девочка училась в школе. Увлекалась музыкой: три раза в неделю брала флейту и ехала на занятия в римский Институт искусств, что на Пьяцца Навона.Так было и 22 июня. В 15:00 она вышла из дома и села в автобус. За полчаса до этого попросила брата довезти ее, но тот сослался на занятость. "До сих пор не могу простить себе, что отказал тогда", — корил себя позднее Пьетро.Добравшись до Пьяцца Навона, девочка не торопясь пошла в сторону института. До занятий оставался целый час. Однако на урок она опоздала. А в 18:30 по телефону призналась сестре: "Ко мне подъехал мужчина на зеленом BMW и предложил работу в крупной компании по продаже косметики. Сказал, заплатит 200 долларов. Разреши! Пожалуйста, разреши!" Для тогдашней Италии сумма баснословная. Договорились встретиться через полчаса и все обсудить.В 19:00 сестра пришла в условленное место, но Эмануэлы там не было. Не явилась она и домой. На следующий день полиция начала поиски. Объявление о пропаже опубликовали местные газеты. Спустя сутки семье позвонил мужчина, представился другом дочери. Рассказал, что встречался с Эмануэлой 24 июня: якобы та попросила помочь ей скрыться. Последнее, что он видел, — как она села в зеленый BMW у здания Сената.К розыску немедленно подключились спецслужбы. Стали пробивать все зеленые машины этой марки. Выяснилось, что именно такая заезжала в один автосервис. Но номер там не запомнили. К тому же установленные на площади перед Сенатом камеры наблюдения с 22 по 26 июня по странному стечению обстоятельств не работали.Папа Иоанн Павел II 3 июля во всеуслышание объявил, что ребенка похитили. "Я призываю их скорее вернуть Эмануэлу", — сказал он. А три дня спустя в Ватикане раздался звонок.Исламский след"Мы — Турецкий фронт антихристианского освобождения. Орланди у нас. Мы ее отпустим только при одном условии: освободите Мехмета Агджу", — говорил голос с выраженным ближневосточным акцентом.Гражданин Турции Мехмет Али Агджа отбывал пожизненный срок в итальянской тюрьме за покушение на папу Иоанна Павла II. В 1981-м на площади Святого Петра он стрелял в понтифика и тяжело его ранил.На допросе выяснилось, что террорист состоит в ультраправой турецкой группировке "Бозкурт" ("Серые волки"), которая годом ранее попыталась совершить госпереворот в Турции.Агджа утверждал, что его завербовали спецслужбы Болгарии — одного из сателлитов СССР. После исчезновения Эмануэлы уверял: ее похитили именно советские агенты. Версия подкреплялась многочисленными письмами в римские газеты якобы от Турецкого фронта.Но в 1997-м бывший сотрудник главного управления госбезопасности ГДР Гюнтер Бонзак заявил, что эти послания сочиняли в Штази.В 2000 году итальянский судья Фердинандо Импосимато, который одним из первых расследовал дело, пришел к выводу: девочка жива, здорова и живет в мусульманской общине Парижа. Там ее тайно навещают родственники.Об этом же десять лет спустя говорил и Агджа. Однако семья пропавшей его слова опровергла.Жестокая расплатаВ это же время следствие прорабатывало другую версию: к исчезновению девушки причастна мафия. В 2005-м в прямой эфир популярной итальянской телепередачи о пропавших без вести "Кто видел?" (Chi l’ha visto?) позвонил неизвестный."К вопросу об Эмануэле Орланди: вспомните, кто похоронен в склепе базилики Сант-Аполлинаре", — сказал он.Там покоился Энрико де Педис — главарь "Банды делла Мальяна", весьма авторитетной в криминальном мире Рима. В 1990-м де Педиса застрелили. Похоронили на территории Ватикана — случай экстраординарный! Поговаривали, что у него были "некие заслуги" перед папским двором.В 2006-м экс-генпрокурор Маурицио Аббатино заявил, что в начале 1980-х Банк Ватикана одолжил у мафии крупную сумму через аффилированную фирму. Но она вскоре лопнула — и банда потребовала свои деньги обратно. Ватикан не спешил. Тогда мафиози прибегнули к шантажу.Бывшая любовница де Педиса Сабрина Минарди вспоминала: гангстер сам говорил, что именно его банда похитила Эмануэлу."Он лично вывез ее за город и убил, а тело спрятал в бетономешалке. Девушку держали в особняке на Монтеверде: издевались и насиловали", — рассказывала Минарди.Позже полиция нашла в доме свисающую с потолка цепь. Но никаких следов ДНК Эмануэлы там не обнаружили.Кроме того, любовница обвинила в организации похищения главу Банка Ватикана кардинала Пола Марцинкуса, который был близким другом де Педиса. Но зачем это делать влиятельному священнослужителю?"Там знают правду"Марцинкус, во всяком случае, уже не ответит на этот вопрос, поскольку скончался в 2006-м. Свою версию изложил главный экзорцист Святого престола Габриэле Аморт."Это было преступление сексуального характера. В то время часто устраивали вечеринки. Для них жандармы папской гвардии специально искали девочек. Я полагаю, Эмануэла стала одной из них", — рассказал он в интервью в 2012 году.Пять лет спустя итальянский журналист анонимно опубликовал документы, в которых перечислены расходы Святого престола с 1983-го по 1997-й. В них, в частности, есть средства, выделенные некоей безымянной девушке.В таком случае Эмануэла, возможно, еще жива. Но если верить словам папы Франциска — "Она на небесах", — искать следует лишь останки.Надежда найти их всплыла в 2019-м. Тогда адвокат семьи Орланди, Лора Сгро, получила несколько анонимных писем с загадочными фразами. Отправитель утверждал, что девочка похоронена на немецком кладбище Ватикана."Над одной из могил стоит мраморная статуя ангела, чья рука указывает на землю. Посмотрите, куда", — говорилось в сообщении.Юрист всерьез решила проверить подсказку, которая привела ее к склепам двух принцесс XIX века. Но оба оказались пустыми. Пьетро Орланди позже заметил: "Круг версий становится все уже. Но все они вертятся вокруг Ватикана. Там знают правду. Рано или поздно узнаем ее и мы".

https://ria.ru/20221029/khristos-1827640421.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ватикан, турция, италия, франциск (хорхе марио бергольо), иоанн павел ii (кароль войтыла), netflix, "серые волки", штази, аналитика - религия и мировоззрение