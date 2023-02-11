Британцы обратились к Зеленскому после предупреждения Путина по Украине
Читатели DM обратились к Зеленскому после предупреждения Путина по поставкам оружия ВСУ
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили сообщение посольства России в Великобритании о том, что Москва ответит на недружественные шаги Лондона, включая и поставку боевых самолетов Украине.
"Зеленский, сколько денег и оружия ты еще хочешь? Ты думаешь, наши улицы вымощены золотом?" — обратились участники дискуссии к президенту Украины.
"Ради бога, (премьер-министр Риши. — Прим. ред.) Сунак. Ты пытаешься нас всех убить?" — задались вопросом в беседе.
"Если мы предоставим истребители, значит, мы вступили в войну. Рискованное дело", — поделился мнением пользователь.
"Солидарен с Россией. Это вообще не наш конфликт", — написал другой читатель.
"Разве британские подданные хотят этого противостояния? <…> Мы уже дали Украине достаточно", — отметили в комментариях.
"Мы не платим зарплаты своим медицинским работникам, зато даем миллиарды Киеву", — возмутились британцы.
В среду президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Соединенного Королевства лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать ВСУ.
Россия еще прошлой весной направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.