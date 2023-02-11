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Британцы обратились к Зеленскому после предупреждения Путина по Украине - РИА Новости, 11.02.2023
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Британцы обратились к Зеленскому после предупреждения Путина по Украине
Британцы обратились к Зеленскому после предупреждения Путина по Украине - РИА Новости, 11.02.2023
Британцы обратились к Зеленскому после предупреждения Путина по Украине
Читатели Daily Mail оценили сообщение посольства России в Великобритании о том, что Москва ответит на недружественные шаги Лондона, включая и поставку боевых... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T18:20
2023-02-11T18:20
политика
украина
россия
владимир зеленский
риши сунак
бен уоллес
вооруженные силы украины
лондон
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили сообщение посольства России в Великобритании о том, что Москва ответит на недружественные шаги Лондона, включая и поставку боевых самолетов Украине."Ради бога, (премьер-министр Риши. — Прим. ред.) Сунак. Ты пытаешься нас всех убить?" — задались вопросом в беседе."Если мы предоставим истребители, значит, мы вступили в войну. Рискованное дело", — поделился мнением пользователь."Солидарен с Россией. Это вообще не наш конфликт", — написал другой читатель."Разве британские подданные хотят этого противостояния? &lt;…&gt; Мы уже дали Украине достаточно", — отметили в комментариях."Мы не платим зарплаты своим медицинским работникам, зато даем миллиарды Киеву", — возмутились британцы.В среду президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Соединенного Королевства лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать ВСУ.Россия еще прошлой весной направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851418376.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, риши сунак, бен уоллес, вооруженные силы украины, лондон
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Бен Уоллес, Вооруженные силы Украины, Лондон
18:20 11.02.2023
 
Британцы обратились к Зеленскому после предупреждения Путина по Украине

Читатели DM обратились к Зеленскому после предупреждения Путина по поставкам оружия ВСУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили сообщение посольства России в Великобритании о том, что Москва ответит на недружественные шаги Лондона, включая и поставку боевых самолетов Украине.
"Зеленский, сколько денег и оружия ты еще хочешь? Ты думаешь, наши улицы вымощены золотом?" — обратились участники дискуссии к президенту Украины.
"Ради бога, (премьер-министр Риши. — Прим. ред.) Сунак. Ты пытаешься нас всех убить?" — задались вопросом в беседе.
"Если мы предоставим истребители, значит, мы вступили в войну. Рискованное дело", — поделился мнением пользователь.
"Солидарен с Россией. Это вообще не наш конфликт", — написал другой читатель.
"Разве британские подданные хотят этого противостояния? <…> Мы уже дали Украине достаточно", — отметили в комментариях.
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"Мы не платим зарплаты своим медицинским работникам, зато даем миллиарды Киеву", — возмутились британцы.
В среду президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Соединенного Королевства лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать ВСУ.
Россия еще прошлой весной направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
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ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРиши СунакБен УоллесВооруженные силы УкраиныЛондон
 
 
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