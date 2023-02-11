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Экс-советник Пентагона сообщил о развале фронта на юге Украины - РИА Новости, 11.02.2023
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Экс-советник Пентагона сообщил о развале фронта на юге Украины
Экс-советник Пентагона сообщил о развале фронта на юге Украины - РИА Новости, 11.02.2023
Экс-советник Пентагона сообщил о развале фронта на юге Украины
Оборона ВСУ на Южном направлении рушится благодаря правильной тактике российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:29
2023-02-11T16:48
политика
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оборона ВСУ на Южном направлении рушится благодаря правильной тактике российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.По его словам, любой, кто наблюдает за происходящим, понимает, что характер военных действий в мире начинает серьезно меняться: бронетехника постепенно утрачивает свою роль."Что действительно будет доминировать на поле брани, и я об этом пишу уже 30 лет, так это разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам, ракетам, конвенциональному вооружению. Вот что господствует в бою, именно этот подход наносит большой урон", — отметил полковник.По этой причине отправка западной бронетехники Украине без тщательного прикрытия с воздуха и при подавляющем превосходстве России в разведке и точной артиллерии будет самоубийством, считает Макгрегор.Москва использует передовую тактику с точными ударами и продавливает фронт, поэтому ей, в отличие от Киева, не нужно принимать безумных решений для выполнения задач специальной операции, резюмировал экс-советник Пентагона.Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках ВСУ 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года. В целом Берлин планирует снабдить Украину 178 танками Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.США также анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 современного танка Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что процесс займет "много месяцев".Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849896560.html
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политика, министерство обороны сша, сша, украина, россия
Политика, Министерство обороны США, США, Украина, Россия
16:29 11.02.2023 (обновлено: 16:48 11.02.2023)
 
Экс-советник Пентагона сообщил о развале фронта на юге Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор: оборона ВСУ на юге рушится благодаря тактике России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оборона ВСУ на Южном направлении рушится благодаря правильной тактике российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части", — сказал офицер.
По его словам, любой, кто наблюдает за происходящим, понимает, что характер военных действий в мире начинает серьезно меняться: бронетехника постепенно утрачивает свою роль.
"Что действительно будет доминировать на поле брани, и я об этом пишу уже 30 лет, так это разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам, ракетам, конвенциональному вооружению. Вот что господствует в бою, именно этот подход наносит большой урон", — отметил полковник.
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По этой причине отправка западной бронетехники Украине без тщательного прикрытия с воздуха и при подавляющем превосходстве России в разведке и точной артиллерии будет самоубийством, считает Макгрегор.
"Вы сможете увидеть, как 88 танков сгорят в бою за несколько минут", — рассказал он.
Москва использует передовую тактику с точными ударами и продавливает фронт, поэтому ей, в отличие от Киева, не нужно принимать безумных решений для выполнения задач специальной операции, резюмировал экс-советник Пентагона.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках ВСУ 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года. В целом Берлин планирует снабдить Украину 178 танками Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
США также анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 современного танка Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что процесс займет "много месяцев".
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
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