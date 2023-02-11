16:29 11.02.2023 (обновлено: 16:48 11.02.2023)
Экс-советник Пентагона сообщил о развале фронта на юге Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: оборона ВСУ на юге рушится благодаря тактике России
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оборона ВСУ на Южном направлении рушится благодаря правильной тактике российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части", — сказал офицер.
По его словам, любой, кто наблюдает за происходящим, понимает, что характер военных действий в мире начинает серьезно меняться: бронетехника постепенно утрачивает свою роль.
"Что действительно будет доминировать на поле брани, и я об этом пишу уже 30 лет, так это разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам, ракетам, конвенциональному вооружению. Вот что господствует в бою, именно этот подход наносит большой урон", — отметил полковник.
По этой причине отправка западной бронетехники Украине без тщательного прикрытия с воздуха и при подавляющем превосходстве России в разведке и точной артиллерии будет самоубийством, считает Макгрегор.
"Вы сможете увидеть, как 88 танков сгорят в бою за несколько минут", — рассказал он.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках ВСУ 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года. В целом Берлин планирует снабдить Украину 178 танками Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.