https://ria.ru/20230211/ukraina-1851418376.html

Экс-советник Пентагона сообщил о развале фронта на юге Украины

Экс-советник Пентагона сообщил о развале фронта на юге Украины - РИА Новости, 11.02.2023

Экс-советник Пентагона сообщил о развале фронта на юге Украины

Оборона ВСУ на Южном направлении рушится благодаря правильной тактике российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:29

2023-02-11T16:29

2023-02-11T16:48

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оборона ВСУ на Южном направлении рушится благодаря правильной тактике российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.По его словам, любой, кто наблюдает за происходящим, понимает, что характер военных действий в мире начинает серьезно меняться: бронетехника постепенно утрачивает свою роль."Что действительно будет доминировать на поле брани, и я об этом пишу уже 30 лет, так это разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам, ракетам, конвенциональному вооружению. Вот что господствует в бою, именно этот подход наносит большой урон", — отметил полковник.По этой причине отправка западной бронетехники Украине без тщательного прикрытия с воздуха и при подавляющем превосходстве России в разведке и точной артиллерии будет самоубийством, считает Макгрегор.Москва использует передовую тактику с точными ударами и продавливает фронт, поэтому ей, в отличие от Киева, не нужно принимать безумных решений для выполнения задач специальной операции, резюмировал экс-советник Пентагона.Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках ВСУ 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года. В целом Берлин планирует снабдить Украину 178 танками Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.США также анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 современного танка Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что процесс займет "много месяцев".Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849896560.html

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847448427.html

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политика, министерство обороны сша, сша, украина, россия