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Президент Финляндии заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851387179.html
Президент Финляндии заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине
Президент Финляндии заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
Президент Финляндии заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:39
2023-02-11T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
саули ниинисте
финляндия
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине. "Я говорю о мире, понимая, что предпосылок для мира на данный момент нет", — заявил Ниинистё в интервью финскому агентству STT, говоря о ситуации на Украине. Второй и последний срок полномочий Ниинистё заканчивается через год. Он также подозревает, что его преемнику придется уделять много внимания Украине. "Я надеюсь, что это будут вопросы восстановления страны", – добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
https://ria.ru/20230209/nato-1850914871.html
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в мире, саули ниинисте, финляндия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Саули Ниинисте, Финляндия, Украина
12:39 11.02.2023
 
Президент Финляндии заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинисте
Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине.
"Я говорю о мире, понимая, что предпосылок для мира на данный момент нет", — заявил Ниинистё в интервью финскому агентству STT, говоря о ситуации на Украине.
Второй и последний срок полномочий Ниинистё заканчивается через год. Он также подозревает, что его преемнику придется уделять много внимания Украине.
"Я надеюсь, что это будут вопросы восстановления страны", – добавил он.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСаули НиинистеФинляндияУкраина
 
 
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