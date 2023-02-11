https://ria.ru/20230211/ukraina-1851387179.html

Президент Финляндии заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине

Президент Финляндии заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине - РИА Новости, 11.02.2023

Президент Финляндии заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:39

2023-02-11T12:39

2023-02-11T12:39

специальная военная операция на украине

в мире

саули ниинисте

финляндия

украина

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине. "Я говорю о мире, понимая, что предпосылок для мира на данный момент нет", — заявил Ниинистё в интервью финскому агентству STT, говоря о ситуации на Украине. Второй и последний срок полномочий Ниинистё заканчивается через год. Он также подозревает, что его преемнику придется уделять много внимания Украине. "Я надеюсь, что это будут вопросы восстановления страны", – добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

https://ria.ru/20230209/nato-1850914871.html

https://ria.ru/20230206/nato-1850138792.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, саули ниинисте, финляндия, украина