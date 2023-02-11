Президент Финляндии заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинисте
Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине.
"Я говорю о мире, понимая, что предпосылок для мира на данный момент нет", — заявил Ниинистё в интервью финскому агентству STT, говоря о ситуации на Украине.
Второй и последний срок полномочий Ниинистё заканчивается через год. Он также подозревает, что его преемнику придется уделять много внимания Украине.
"Я надеюсь, что это будут вопросы восстановления страны", – добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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