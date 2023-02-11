https://ria.ru/20230211/ukraina-1851380875.html

Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.02.2023

Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

Москва готова к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил "Звезде" заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:46

2023-02-11T11:46

2023-02-11T14:11

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Москва готова к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил "Звезде" заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.Замглавы ведомства напомнил, что предыдущие инициативы по диалогу были прекращены именно украинской стороной, руководимой из Вашингтона и Брюсселя.Также заместитель министра иностранных дел России высказался о возможности проведения переговоров при нынешней американской администрации."Это зависит не от нас, мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение", — заметил политик.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230211/peregovory-1851375502.html

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Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, россия, украина, киев, сергей вершинин, владимир зеленский, дмитрий песков