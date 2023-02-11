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Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.02.2023
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Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной
Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.02.2023
Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной
Москва готова к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил "Звезде" заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:46
2023-02-11T14:11
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Москва готова к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил "Звезде" заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.Замглавы ведомства напомнил, что предыдущие инициативы по диалогу были прекращены именно украинской стороной, руководимой из Вашингтона и Брюсселя.Также заместитель министра иностранных дел России высказался о возможности проведения переговоров при нынешней американской администрации."Это зависит не от нас, мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение", — заметил политик.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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в мире, цены на нефть, россия, украина, киев, сергей вершинин, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, Киев, Сергей Вершинин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
11:46 11.02.2023 (обновлено: 14:11 11.02.2023)
 
Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

В МИД России заявили о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Москва готова к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил "Звезде" заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Замглавы ведомства напомнил, что предыдущие инициативы по диалогу были прекращены именно украинской стороной, руководимой из Вашингтона и Брюсселя.
"Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", — заявил Вершинин.
Также заместитель министра иностранных дел России высказался о возможности проведения переговоров при нынешней американской администрации.
"Это зависит не от нас, мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение", — заметил политик.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
10:51
На Западе захотели участвовать в переговорах России и Украины
 
В миреЦены на нефтьРоссияУкраинаКиевСергей ВершининВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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