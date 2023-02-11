11:46 11.02.2023 (обновлено: 14:11 11.02.2023)
Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной
В МИД России заявили о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Москва готова к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил "Звезде" заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Замглавы ведомства напомнил, что предыдущие инициативы по диалогу были прекращены именно украинской стороной, руководимой из Вашингтона и Брюсселя.
"Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", — заявил Вершинин.
Также заместитель министра иностранных дел России высказался о возможности проведения переговоров при нынешней американской администрации.
"Это зависит не от нас, мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение", — заметил политик.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.