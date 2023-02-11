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В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев - РИА Новости, 11.02.2023
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В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев
В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев - РИА Новости, 11.02.2023
В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев
Неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз порождает у ее граждан "нереалистичные ожидания", пишет обозреватель... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T04:41
2023-02-11T15:26
в мире
украина
брюссель
европа
владимир зеленский
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз порождает у ее граждан "нереалистичные ожидания", пишет обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон, комментируя итоги недавнего визита Владимира Зеленского в Брюссель.Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз было политическим решением, пишет Кнут, предупреждая, что путь "Киева в Европу будет долгим". Есть большое количество препятствий, из-за которых процесс может затянуться на многие годы.В частности, одними из предпосылок для вступления в союз являются функционирующая правовая система и принцип разделения властей, к тому же должно быть гарантировано соблюдение демократических правил на всех уровнях.Также необходимо развить экономику до такой степени, чтобы после вступления она смогла выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке. И ЕС не может отказаться от этих критериев, ведь от них зависит функционирование и, соответственно, выживание союза, заключает Кнут.Владимир Зеленский в минувший четверг в Брюсселе выступил на специальном пленарном заседании Европарламента, которое предшествовало двухдневной встрече глав государств и правительств Евросоюза.Он также отметил, что Украина приближается к вступлению в Евросоюз, и выразил уверенность, что она обязательно станет членом объединения. Кроме того, Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за пристальное внимание к событиям на Украине и совместную борьбу за свободную и независимую Европу.Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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в мире, украина, брюссель, европа, владимир зеленский, евросоюз, европарламент
В мире, Украина, Брюссель, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз, Европарламент
04:41 11.02.2023 (обновлено: 15:26 11.02.2023)
 
В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев

Stuttgarter Nachrichten: Европа породила у украинцев нереалистичные ожидания

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз порождает у ее граждан "нереалистичные ожидания", пишет обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон, комментируя итоги недавнего визита Владимира Зеленского в Брюссель.
Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз было политическим решением, пишет Кнут, предупреждая, что путь "Киева в Европу будет долгим". Есть большое количество препятствий, из-за которых процесс может затянуться на многие годы.
В частности, одними из предпосылок для вступления в союз являются функционирующая правовая система и принцип разделения властей, к тому же должно быть гарантировано соблюдение демократических правил на всех уровнях.
Также необходимо развить экономику до такой степени, чтобы после вступления она смогла выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке. И ЕС не может отказаться от этих критериев, ведь от них зависит функционирование и, соответственно, выживание союза, заключает Кнут.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 08:00
"Призрак Киева" бродит по Европе. Зеленскому подрезали крылья
Владимир Зеленский в минувший четверг в Брюсселе выступил на специальном пленарном заседании Европарламента, которое предшествовало двухдневной встрече глав государств и правительств Евросоюза.
Он также отметил, что Украина приближается к вступлению в Евросоюз, и выразил уверенность, что она обязательно станет членом объединения. Кроме того, Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за пристальное внимание к событиям на Украине и совместную борьбу за свободную и независимую Европу.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
 
В миреУкраинаБрюссельЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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