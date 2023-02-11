04:41 11.02.2023 (обновлено: 15:26 11.02.2023)
В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев
Stuttgarter Nachrichten: Европа породила у украинцев нереалистичные ожидания
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз порождает у ее граждан "нереалистичные ожидания", пишет обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон, комментируя итоги недавнего визита Владимира Зеленского в Брюссель.
Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз было политическим решением, пишет Кнут, предупреждая, что путь "Киева в Европу будет долгим". Есть большое количество препятствий, из-за которых процесс может затянуться на многие годы.
В частности, одними из предпосылок для вступления в союз являются функционирующая правовая система и принцип разделения властей, к тому же должно быть гарантировано соблюдение демократических правил на всех уровнях.
Также необходимо развить экономику до такой степени, чтобы после вступления она смогла выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке. И ЕС не может отказаться от этих критериев, ведь от них зависит функционирование и, соответственно, выживание союза, заключает Кнут.
Владимир Зеленский в минувший четверг в Брюсселе выступил на специальном пленарном заседании Европарламента, которое предшествовало двухдневной встрече глав государств и правительств Евросоюза.
Он также отметил, что Украина приближается к вступлению в Евросоюз, и выразил уверенность, что она обязательно станет членом объединения. Кроме того, Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за пристальное внимание к событиям на Украине и совместную борьбу за свободную и независимую Европу.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.