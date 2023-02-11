https://ria.ru/20230211/ukraina-1851352428.html

В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев

В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев - РИА Новости, 11.02.2023

В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев

Неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз порождает у ее граждан "нереалистичные ожидания", пишет обозреватель... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T04:41

2023-02-11T04:41

2023-02-11T15:26

в мире

украина

брюссель

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владимир зеленский

евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз порождает у ее граждан "нереалистичные ожидания", пишет обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон, комментируя итоги недавнего визита Владимира Зеленского в Брюссель.Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз было политическим решением, пишет Кнут, предупреждая, что путь "Киева в Европу будет долгим". Есть большое количество препятствий, из-за которых процесс может затянуться на многие годы.В частности, одними из предпосылок для вступления в союз являются функционирующая правовая система и принцип разделения властей, к тому же должно быть гарантировано соблюдение демократических правил на всех уровнях.Также необходимо развить экономику до такой степени, чтобы после вступления она смогла выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке. И ЕС не может отказаться от этих критериев, ведь от них зависит функционирование и, соответственно, выживание союза, заключает Кнут.Владимир Зеленский в минувший четверг в Брюсселе выступил на специальном пленарном заседании Европарламента, которое предшествовало двухдневной встрече глав государств и правительств Евросоюза.Он также отметил, что Украина приближается к вступлению в Евросоюз, и выразил уверенность, что она обязательно станет членом объединения. Кроме того, Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за пристальное внимание к событиям на Украине и совместную борьбу за свободную и независимую Европу.Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html

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в мире, украина, брюссель, европа, владимир зеленский, евросоюз, европарламент