https://ria.ru/20230211/ukraina-1851348153.html

Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине

Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине - РИА Новости, 11.02.2023

Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине

Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T02:29

2023-02-11T02:29

2023-02-11T02:29

украина

аргентина

колумбия

в мире

альберто фернандес

густаво петро

жан-люк меланшон

нато

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине. По их мнению, конфликт на Украине позволил США укрепить НАТО, а также усилить влияние на Европу в рамках "гегемонистского спора" с КНР. "Поэтому мы призываем активизировать дипломатические усилия для установления прекращения огня и проведения мирных переговоров", - говорится в статье. Ее авторы также поддерживают инициативы по преследованию виновных в "военных преступлениях" на Украине. Статью также подписали министр по социальным правам и повестке 2030 Испании Ионе Беларра, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и другие.

https://ria.ru/20230129/argentina-1848160306.html

https://ria.ru/20220922/peregovory-1818578923.html

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украина, аргентина, колумбия, в мире, альберто фернандес, густаво петро, жан-люк меланшон, нато