Рейтинг@Mail.ru
Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851348153.html
Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине
Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине
Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T02:29
2023-02-11T02:29
украина
аргентина
колумбия
в мире
альберто фернандес
густаво петро
жан-люк меланшон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841172282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04ea63beb277c1aa53ea3e249356d792.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине. По их мнению, конфликт на Украине позволил США укрепить НАТО, а также усилить влияние на Европу в рамках "гегемонистского спора" с КНР. "Поэтому мы призываем активизировать дипломатические усилия для установления прекращения огня и проведения мирных переговоров", - говорится в статье. Ее авторы также поддерживают инициативы по преследованию виновных в "военных преступлениях" на Украине. Статью также подписали министр по социальным правам и повестке 2030 Испании Ионе Беларра, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и другие.
https://ria.ru/20230129/argentina-1848160306.html
https://ria.ru/20220922/peregovory-1818578923.html
украина
аргентина
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841172282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b6538871c6fc54d36ea7bbb967bae9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, аргентина, колумбия, в мире, альберто фернандес, густаво петро, жан-люк меланшон, нато
Украина, Аргентина, Колумбия, В мире, Альберто Фернандес, Густаво Петро, Жан-Люк Меланшон, НАТО
02:29 11.02.2023
 
Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине

Президенты Аргентины и Колумбии Фернандес и Петро выступили за прекращение огня на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе возле
Украинский солдат в окопе возле - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе возле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине.
По их мнению, конфликт на Украине позволил США укрепить НАТО, а также усилить влияние на Европу в рамках "гегемонистского спора" с КНР.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес во время совместной пресс-конференции в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 03:40
Президент Аргентины исключил отправку оружия Украине
"Поэтому мы призываем активизировать дипломатические усилия для установления прекращения огня и проведения мирных переговоров", - говорится в статье.
Ее авторы также поддерживают инициативы по преследованию виновных в "военных преступлениях" на Украине.
Статью также подписали министр по социальным правам и повестке 2030 Испании Ионе Беларра, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и другие.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября 2022, 02:33
Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной
 
УкраинаАргентинаКолумбияВ миреАльберто ФернандесГуставо ПетроЖан-Люк МеланшонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала