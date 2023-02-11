https://ria.ru/20230211/ukraina-1851348153.html
Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине
Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине
Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T02:29
2023-02-11T02:29
2023-02-11T02:29
украина
аргентина
колумбия
в мире
альберто фернандес
густаво петро
жан-люк меланшон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841172282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04ea63beb277c1aa53ea3e249356d792.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине. По их мнению, конфликт на Украине позволил США укрепить НАТО, а также усилить влияние на Европу в рамках "гегемонистского спора" с КНР. "Поэтому мы призываем активизировать дипломатические усилия для установления прекращения огня и проведения мирных переговоров", - говорится в статье. Ее авторы также поддерживают инициативы по преследованию виновных в "военных преступлениях" на Украине. Статью также подписали министр по социальным правам и повестке 2030 Испании Ионе Беларра, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и другие.
https://ria.ru/20230129/argentina-1848160306.html
https://ria.ru/20220922/peregovory-1818578923.html
украина
аргентина
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841172282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b6538871c6fc54d36ea7bbb967bae9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, аргентина, колумбия, в мире, альберто фернандес, густаво петро, жан-люк меланшон, нато
Украина, Аргентина, Колумбия, В мире, Альберто Фернандес, Густаво Петро, Жан-Люк Меланшон, НАТО
Президенты Аргентины и Колумбии призвали добиваться мира на Украине
Президенты Аргентины и Колумбии Фернандес и Петро выступили за прекращение огня на Украине