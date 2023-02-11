https://ria.ru/20230211/udar-1851402077.html

ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ

ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.02.2023

ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ

Российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:39

2023-02-11T14:39

2023-02-11T15:02

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

россия

николаевская область

владимир путин

зрк с-300

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны.Уточняется, что все назначенные объекты удалось поразить. Благодаря массированному удару российские войска остановили работу энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокировали переброску вооружения, боеприпасов и резервов в районы боевых действий.Кроме того, в районе Нового Буга в Николаевской области удалось уничтожить радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300, а возле Шебелинки в Харьковской области — радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6. В свою очередь, системы противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 116 районах.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230210/dvurechnoe-1851165808.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

николаевская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, россия, николаевская область, владимир путин, зрк с-300