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ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/udar-1851402077.html
ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ
ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.02.2023
ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ
Российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:39
2023-02-11T15:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
россия
николаевская область
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны.Уточняется, что все назначенные объекты удалось поразить. Благодаря массированному удару российские войска остановили работу энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокировали переброску вооружения, боеприпасов и резервов в районы боевых действий.Кроме того, в районе Нового Буга в Николаевской области удалось уничтожить радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300, а возле Шебелинки в Харьковской области — радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6. В свою очередь, системы противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 116 районах.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230210/dvurechnoe-1851165808.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, россия, николаевская область, владимир путин, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Николаевская область, Владимир Путин, ЗРК С-300
14:39 11.02.2023 (обновлено: 15:02 11.02.2023)
 
ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны.
"В течение 10 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", — говорится в сводке.
Уточняется, что все назначенные объекты удалось поразить. Благодаря массированному удару российские войска остановили работу энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокировали переброску вооружения, боеприпасов и резервов в районы боевых действий.
Кроме того, в районе Нового Буга в Николаевской области удалось уничтожить радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300, а возле Шебелинки в Харьковской области — радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 14:47Специальная военная операция на Украине
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
В свою очередь, системы противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 116 районах.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраинаРоссияНиколаевская областьВладимир ПутинЗРК С-300
 
 
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