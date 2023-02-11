11:42 11.02.2023 (обновлено: 12:20 11.02.2023)
В Дальнегорске убили супружескую пару
В приморском крае в Дальнегорске убили супружескую пару, подозреваемый скрылся
© Фото : СУСК РФ по Приморскому краюВ помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины
© Фото : СУСК РФ по Приморскому краю
В помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Тела мужа и жены с колото-резаными ранами нашли в магазине в городе Дальнегорске, предполагаемого убийцу разыскивают, сообщили в СУ СК по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что некий мужчина зарезал двоих человек в городе. Утверждалось, что после содеянного вооруженный преступник пустился в бега от полиции. Власти Дальнегорского городского округа позже подтвердили информацию о двойном убийстве, сославшись на СУ СК. Местных жителей попросили не выходить из дома без острой необходимости.
9 февраля, 15:28Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену
"В Дальнегорске возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства... в помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины — сторожа магазина и его супруги с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений головы и тела", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУ СК по Приморью.
Еще один человек, родственник супружеской пары, был ранен. Подозрение пало на "временно проживающего в магазине" мужчину 1961 года рождения. Его разыскивают правоохранители, добавили в краевом СУ СК.
"С ножом по улицам никто не бегает — это фейк", - отметил источник РИА Новости в силовых структурах региона.
3 февраля, 13:36Источник рассказал об уфимской семье, где отец убил двоих детей