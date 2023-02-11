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В Дальнегорске убили супружескую пару - РИА Новости, 11.02.2023
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В Дальнегорске убили супружескую пару
В Дальнегорске убили супружескую пару - РИА Новости, 11.02.2023
В Дальнегорске убили супружескую пару
Тела мужа и жены с колото-резаными ранами нашли в магазине в городе Дальнегорске, предполагаемого убийцу разыскивают, сообщили в СУ СК по Приморскому краю. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:42
2023-02-11T12:20
происшествия
дальнегорск
приморский край
дальнегорский городской округ
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Тела мужа и жены с колото-резаными ранами нашли в магазине в городе Дальнегорске, предполагаемого убийцу разыскивают, сообщили в СУ СК по Приморскому краю. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что некий мужчина зарезал двоих человек в городе. Утверждалось, что после содеянного вооруженный преступник пустился в бега от полиции. Власти Дальнегорского городского округа позже подтвердили информацию о двойном убийстве, сославшись на СУ СК. Местных жителей попросили не выходить из дома без острой необходимости. "В Дальнегорске возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства... в помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины — сторожа магазина и его супруги с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений головы и тела", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУ СК по Приморью. Еще один человек, родственник супружеской пары, был ранен. Подозрение пало на "временно проживающего в магазине" мужчину 1961 года рождения. Его разыскивают правоохранители, добавили в краевом СУ СК. "С ножом по улицам никто не бегает — это фейк", - отметил источник РИА Новости в силовых структурах региона.
https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850875242.html
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дальнегорск
приморский край
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происшествия, дальнегорск, приморский край, дальнегорский городской округ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дальнегорск, Приморский край, Дальнегорский городской округ, Следственный комитет России (СК РФ)
11:42 11.02.2023 (обновлено: 12:20 11.02.2023)
 
В Дальнегорске убили супружескую пару

В приморском крае в Дальнегорске убили супружескую пару, подозреваемый скрылся

© Фото : СУСК РФ по Приморскому краюВ помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины
В помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : СУСК РФ по Приморскому краю
В помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Тела мужа и жены с колото-резаными ранами нашли в магазине в городе Дальнегорске, предполагаемого убийцу разыскивают, сообщили в СУ СК по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что некий мужчина зарезал двоих человек в городе. Утверждалось, что после содеянного вооруженный преступник пустился в бега от полиции. Власти Дальнегорского городского округа позже подтвердили информацию о двойном убийстве, сославшись на СУ СК. Местных жителей попросили не выходить из дома без острой необходимости.
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"В Дальнегорске возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства... в помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины — сторожа магазина и его супруги с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений головы и тела", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУ СК по Приморью.
Еще один человек, родственник супружеской пары, был ранен. Подозрение пало на "временно проживающего в магазине" мужчину 1961 года рождения. Его разыскивают правоохранители, добавили в краевом СУ СК.
"С ножом по улицам никто не бегает — это фейк", - отметил источник РИА Новости в силовых структурах региона.
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ПроисшествияДальнегорскПриморский крайДальнегорский городской округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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