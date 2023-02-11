https://ria.ru/20230211/ubiystvo-1851380494.html

В Дальнегорске убили супружескую пару

В Дальнегорске убили супружескую пару - РИА Новости, 11.02.2023

В Дальнегорске убили супружескую пару

Тела мужа и жены с колото-резаными ранами нашли в магазине в городе Дальнегорске, предполагаемого убийцу разыскивают, сообщили в СУ СК по Приморскому краю. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:42

2023-02-11T11:42

2023-02-11T12:20

происшествия

дальнегорск

приморский край

дальнегорский городской округ

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Тела мужа и жены с колото-резаными ранами нашли в магазине в городе Дальнегорске, предполагаемого убийцу разыскивают, сообщили в СУ СК по Приморскому краю. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что некий мужчина зарезал двоих человек в городе. Утверждалось, что после содеянного вооруженный преступник пустился в бега от полиции. Власти Дальнегорского городского округа позже подтвердили информацию о двойном убийстве, сославшись на СУ СК. Местных жителей попросили не выходить из дома без острой необходимости. "В Дальнегорске возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства... в помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины — сторожа магазина и его супруги с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений головы и тела", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУ СК по Приморью. Еще один человек, родственник супружеской пары, был ранен. Подозрение пало на "временно проживающего в магазине" мужчину 1961 года рождения. Его разыскивают правоохранители, добавили в краевом СУ СК. "С ножом по улицам никто не бегает — это фейк", - отметил источник РИА Новости в силовых структурах региона.

https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850875242.html

https://ria.ru/20230203/semya-1849504657.html

дальнегорск

приморский край

дальнегорский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дальнегорск, приморский край, дальнегорский городской округ, следственный комитет россии (ск рф)