https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851378635.html

Российские кинологи обследовали десять объектов в Турции

Российские кинологи обследовали десять объектов в Турции - РИА Новости, 11.02.2023

Российские кинологи обследовали десять объектов в Турции

Российские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в пострадавшей от разрушительного землетрясения Турции: более 250 местных жителей, из них 60 детей, РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:24

2023-02-11T11:24

2023-02-11T11:24

турция

россия

сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в пострадавшей от разрушительного землетрясения Турции: более 250 местных жителей, из них 60 детей, получили медицинскую помощь в полевом мобильном госпитале, сообщает пресс-служба МЧС России. "За прошедшие сутки в Турции кинологические расчеты МЧС России обследовали 10 объектов на предмет поиска живых людей. В полевом мобильном госпитале российского чрезвычайного ведомства оказана квалифицированная медицинская помощь свыше 250 жителям турецкой провинции, более 60 из которых дети", - говорится в сообщении. Отмечается, что более чем по 1,5 тысячи кубометров завалов в сутки разбирают спасатели в Турции и Сирии. Работы ведутся круглосуточно. Задействован аварийно-спасательный инструмент и спецтехника. Как уточняется, все работы проводятся российскими специалистами во взаимодействии с местными спасательными службами, а также международными спасательными формированиями. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851366528.html

https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851361689.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире