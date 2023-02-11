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Российские кинологи обследовали десять объектов в Турции - РИА Новости, 11.02.2023
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Российские кинологи обследовали десять объектов в Турции
Российские кинологи обследовали десять объектов в Турции - РИА Новости, 11.02.2023
Российские кинологи обследовали десять объектов в Турции
Российские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в пострадавшей от разрушительного землетрясения Турции: более 250 местных жителей, из них 60 детей, РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:24
2023-02-11T11:24
турция
россия
сирия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в пострадавшей от разрушительного землетрясения Турции: более 250 местных жителей, из них 60 детей, получили медицинскую помощь в полевом мобильном госпитале, сообщает пресс-служба МЧС России. "За прошедшие сутки в Турции кинологические расчеты МЧС России обследовали 10 объектов на предмет поиска живых людей. В полевом мобильном госпитале российского чрезвычайного ведомства оказана квалифицированная медицинская помощь свыше 250 жителям турецкой провинции, более 60 из которых дети", - говорится в сообщении. Отмечается, что более чем по 1,5 тысячи кубометров завалов в сутки разбирают спасатели в Турции и Сирии. Работы ведутся круглосуточно. Задействован аварийно-спасательный инструмент и спецтехника. Как уточняется, все работы проводятся российскими специалистами во взаимодействии с местными спасательными службами, а также международными спасательными формированиями. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851366528.html
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турция, россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире
Турция, Россия, Сирия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
11:24 11.02.2023
 
Российские кинологи обследовали десять объектов в Турции

МЧС России: более 250 жителей Турции, 60 из которых дети, получили медицинскую помощь

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в пострадавшей от разрушительного землетрясения Турции: более 250 местных жителей, из них 60 детей, получили медицинскую помощь в полевом мобильном госпитале, сообщает пресс-служба МЧС России.
"За прошедшие сутки в Турции кинологические расчеты МЧС России обследовали 10 объектов на предмет поиска живых людей. В полевом мобильном госпитале российского чрезвычайного ведомства оказана квалифицированная медицинская помощь свыше 250 жителям турецкой провинции, более 60 из которых дети", - говорится в сообщении.
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
09:25
В Турции российские спасатели достали 12 тел из-под завалов
Отмечается, что более чем по 1,5 тысячи кубометров завалов в сутки разбирают спасатели в Турции и Сирии. Работы ведутся круглосуточно. Задействован аварийно-спасательный инструмент и спецтехника.
Как уточняется, все работы проводятся российскими специалистами во взаимодействии с местными спасательными службами, а также международными спасательными формированиями.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
08:42
Число жертв землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек
 
ТурцияРоссияСирияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и СирииВ мире
 
 
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