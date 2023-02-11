https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851366528.html

В Турции российские спасатели достали 12 тел из-под завалов

В Турции российские спасатели достали 12 тел из-под завалов - РИА Новости, 11.02.2023

В Турции российские спасатели достали 12 тел из-под завалов

Российские спасатели достали из-под завалов в турецком Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения, тела еще 12 человек, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:25

2023-02-11T09:25

2023-02-11T09:37

турция

кахраманмараш

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 11 фев - РИА Новости. Российские спасатели достали из-под завалов в турецком Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения, тела еще 12 человек, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что российские спасатели достали живыми пять человек. "За прошедшую ночь российские отряды достали из завалов 12 тел, всего извлечены 44 человека, из них пять живых", - сказал представитель российского МЧС. Всего в Кахраманмараше работают спасатели из 21 страны, по всей Турции - из 61. Представители некоторых стран вошли в отряды других. Всего работают 24 отряда. Лагерь российских спасателей, прибывших в Турцию на помощь в ликвидации последствий землетрясения, разбит в наиболее пострадавшем районе - Кахраманмараше. Всего российских специалистов здесь более 150, вместе с ними работают коллеги из Белоруссии и Киргизии.

https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851361689.html

https://ria.ru/20230210/siriya-1851332132.html

турция

кахраманмараш

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, кахраманмараш, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире