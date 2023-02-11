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В Турции российские спасатели достали 12 тел из-под завалов - РИА Новости, 11.02.2023
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В Турции российские спасатели достали 12 тел из-под завалов
В Турции российские спасатели достали 12 тел из-под завалов - РИА Новости, 11.02.2023
В Турции российские спасатели достали 12 тел из-под завалов
Российские спасатели достали из-под завалов в турецком Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения, тела еще 12 человек, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:25
2023-02-11T09:37
турция
кахраманмараш
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
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КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 11 фев - РИА Новости. Российские спасатели достали из-под завалов в турецком Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения, тела еще 12 человек, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что российские спасатели достали живыми пять человек. "За прошедшую ночь российские отряды достали из завалов 12 тел, всего извлечены 44 человека, из них пять живых", - сказал представитель российского МЧС. Всего в Кахраманмараше работают спасатели из 21 страны, по всей Турции - из 61. Представители некоторых стран вошли в отряды других. Всего работают 24 отряда. Лагерь российских спасателей, прибывших в Турцию на помощь в ликвидации последствий землетрясения, разбит в наиболее пострадавшем районе - Кахраманмараше. Всего российских специалистов здесь более 150, вместе с ними работают коллеги из Белоруссии и Киргизии.
https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851361689.html
https://ria.ru/20230210/siriya-1851332132.html
турция
кахраманмараш
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турция, кахраманмараш, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире
Турция, Кахраманмараш, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
09:25 11.02.2023 (обновлено: 09:37 11.02.2023)
 
В Турции российские спасатели достали 12 тел из-под завалов

Российские спасатели достали еще 12 тел из-под завалов в турецком Кахраманмараше

© РИА Новости / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Сертач Каяр
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Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
Читать ria.ru в
КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 11 фев - РИА Новости. Российские спасатели достали из-под завалов в турецком Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения, тела еще 12 человек, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что российские спасатели достали живыми пять человек.
Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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Число жертв землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек
"За прошедшую ночь российские отряды достали из завалов 12 тел, всего извлечены 44 человека, из них пять живых", - сказал представитель российского МЧС.
Всего в Кахраманмараше работают спасатели из 21 страны, по всей Турции - из 61. Представители некоторых стран вошли в отряды других. Всего работают 24 отряда.
Лагерь российских спасателей, прибывших в Турцию на помощь в ликвидации последствий землетрясения, разбит в наиболее пострадавшем районе - Кахраманмараше. Всего российских специалистов здесь более 150, вместе с ними работают коллеги из Белоруссии и Киргизии.
Российские военные возле разрушенного жилого дома в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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ТурцияКахраманмарашРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и СирииВ мире
 
 
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