https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851349381.html

Геофизик объяснил, почему Турция была совершенно не готова к землетрясению

Геофизик объяснил, почему Турция была совершенно не готова к землетрясению - РИА Новости, 11.02.2023

Геофизик объяснил, почему Турция была совершенно не готова к землетрясению

Турция оказалась не готова к мощному землетрясению, жертв могло быть меньше, если бы люди знали, как действовать, из этой ситуации надо сделать выводы властям... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T03:07

2023-02-11T03:07

2023-02-11T15:19

турция

россия

сахалин

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Турция оказалась не готова к мощному землетрясению, жертв могло быть меньше, если бы люди знали, как действовать, из этой ситуации надо сделать выводы властям всех сейсмоопасных территорий планеты, заявил РИА Новости директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. Виноградов подчеркнул: о том, что в регионе произойдет землетрясение, было известно еще несколько лет назад, это сейсмоопасная зона. "Должны быть методички, проводиться тренировки. Жители сейсмоопасных зон должны четко понимать, что они должны делать и куда бежать. При землетрясении первый толчок — всегда не самый сильный. Второй и третий толчки будут гораздо сильнее — в три-четыре, даже в пять раз. В ближайшем к эпицентру городе у людей было две-три минуты на то, чтобы как-то среагировать. Да, это мало, но этого достаточно, чтобы принять минимальные действия для спасения своей жизни. Надо не на телефон снимать, как у тебя люстра качается, а прятаться — хотя бы под кровать, условно говоря, или в дверной проем своей квартиры, причем не межкомнатный, а в проем входной двери", — рассказал Виноградов. Еще одно правильное действие, по его словам, "хватать детей, документы" и бежать в подвал. "Из подвала тебя уже точно достанут. Хоть через три-четыре дня. Ведь спасатели точно знают, где находятся входы в подвалы, как их разгребать, что делать", — отметил собеседник агентства. Немаловажно, рассказал он, обращать внимание на поведение кошек, собак и домашнего скота, если речь идет о деревнях: животные предчувствуют подземные толчки, начинают суетиться, тревожиться."В России тоже вопрос готовности к землетрясениям стоит остро. Например, Камчатка и Сахалин непрерывно готовятся все время — и при строительстве учитывают сейсмоопасность, и учения проводят, и в каждом административном здании написаны инструкции, как себя вести: каждый житель там знает, в какой подвал или на какую улицу бежать, если затрясло. Но где-нибудь в Кызыле или Абакане, я точно уверен, что ничего подобного нет, а уж про Кавказ я вообще молчу", — отметил Виноградов. По его словам, одним из выходов для властей может стать строительство "островков безопасности" — небольших сооружений без дверей с укрепленными стенами типа автобусных остановок, которые выдержат падение на них кирпичей и других частей разрушающихся конструкций. И конечно, очень важно, подчеркнул эксперт, в опасных регионах иметь достаточное количество сил и средств для оперативного реагирования. Это должны быть не только силы МЧС и Минобороны, отметил он, но и подготовленные волонтеры из числа местных жителей, хорошо знающие особенности своих районов, чтобы в первую очередь разбирать именно те дома, где может быть наибольшее количество пострадавших. "Предотвратить землетрясение нельзя, а уменьшить его последствия, прежде всего для жизни населения, мы можем и должны это делать", — подчеркнул ученый.

https://radiosputnik.ria.ru/20230210/zhertvy-1851334968.html

https://ria.ru/20230210/avianosets-1851340391.html

турция

россия

сахалин

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турция, россия, сахалин, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)