https://ria.ru/20230211/tsel-1851454392.html

В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине

В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.02.2023

В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине

Ослабление Германии — это вторая по значимости задача США в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T21:18

2023-02-11T21:18

2023-02-11T22:32

политика

германия

сша

нато

балтийское море

россия

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ослабление Германии — это вторая по значимости задача США в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака.Так он прокомментировал информацию о причастности Вашингтона к подрыву "Северных потоков".Теракты на трубопроводах, снабжавших Европу российским топливом, произошли 26 сентября — тогда утечку обнаружили сразу в четырех местах экспортных магистралей, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.Как написал 8 февраля известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех труб "Северных потоков" в Балтийском море.

https://ria.ru/20230211/ukraina-1851434145.html

германия

сша

балтийское море

россия

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политика, германия, сша, нато, балтийское море, россия, северный поток, северный поток — 2