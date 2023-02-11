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В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
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В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине
В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине
Ослабление Германии — это вторая по значимости задача США в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T21:18
2023-02-11T22:32
политика
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балтийское море
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ослабление Германии — это вторая по значимости задача США в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака.Так он прокомментировал информацию о причастности Вашингтона к подрыву "Северных потоков".Теракты на трубопроводах, снабжавших Европу российским топливом, произошли 26 сентября — тогда утечку обнаружили сразу в четырех местах экспортных магистралей, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.Как написал 8 февраля известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех труб "Северных потоков" в Балтийском море.
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политика, германия, сша, нато, балтийское море, россия, северный поток, северный поток — 2
Политика, Германия, США, НАТО, Балтийское море, Россия, Северный поток, Северный поток — 2
21:18 11.02.2023 (обновлено: 22:32 11.02.2023)
 
В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине

Американский политик Барака назвал ФРГ второй после России целью США на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ослабление Германии — это вторая по значимости задача США в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака.
Так он прокомментировал информацию о причастности Вашингтона к подрыву "Северных потоков".

"Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью", — написал он в Twitter.

Теракты на трубопроводах, снабжавших Европу российским топливом, произошли 26 сентября — тогда утечку обнаружили сразу в четырех местах экспортных магистралей, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
Как написал 8 февраля известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех труб "Северных потоков" в Балтийском море.
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ПолитикаГерманияСШАНАТОБалтийское мореРоссияСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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