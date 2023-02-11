https://ria.ru/20230211/trevoga-1851447317.html
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.02.2023
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T19:58
2023-02-11T19:58
2023-02-11T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
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киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:58 11.02.2023 (обновлено: 20:02 11.02.2023)
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу