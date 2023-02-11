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Посол в Каире оценил рост товарооборота Росси и Египта в 2022 году - РИА Новости, 11.02.2023
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Посол в Каире оценил рост товарооборота Росси и Египта в 2022 году
Посол в Каире оценил рост товарооборота Росси и Египта в 2022 году - РИА Новости, 11.02.2023
Посол в Каире оценил рост товарооборота Росси и Египта в 2022 году
Товарооборот между Россией и Египтом за 2022 год, по предварительным оценкам, вырос более чем на один миллиард долларов по сравнению с предыдущим, заявил в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:16
2023-02-11T13:12
экономика
египет
россия
георгий борисенко
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Египтом за 2022 год, по предварительным оценкам, вырос более чем на один миллиард долларов по сравнению с предыдущим, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "По предварительным оценкам, товарооборот именно за 2022 год между Россией и Египтом составил шесть миллиардов долларов, из них пять – российский экспорт", - сказал Борисенко, отметив, что официальная статистика еще не досчитана. "Уже понятно, что товарооборот стал выше, чем это было в 2021 году, когда он составлял около 4,8 миллиарда долларов", - добавил посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, египет, россия, георгий борисенко
Экономика, Египет, Россия, Георгий Борисенко
12:16 11.02.2023 (обновлено: 13:12 11.02.2023)
 
Посол в Каире оценил рост товарооборота Росси и Египта в 2022 году

Посол Борисенко: товарооборот России и Египта вырос более чем на миллиард долларов за год

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаги России и Египта на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Флаги России и Египта на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги России и Египта на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Египтом за 2022 год, по предварительным оценкам, вырос более чем на один миллиард долларов по сравнению с предыдущим, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"По предварительным оценкам, товарооборот именно за 2022 год между Россией и Египтом составил шесть миллиардов долларов, из них пять – российский экспорт", - сказал Борисенко, отметив, что официальная статистика еще не досчитана.
"Уже понятно, что товарооборот стал выше, чем это было в 2021 году, когда он составлял около 4,8 миллиарда долларов", - добавил посол.
Читайте полный текст интервью >>>
Каир - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
12:02
Египет заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил посол России
 
ЭкономикаЕгипетРоссияГеоргий Борисенко
 
 
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