https://ria.ru/20230211/tovarooborot-1851384263.html

Посол в Каире оценил рост товарооборота Росси и Египта в 2022 году

Посол в Каире оценил рост товарооборота Росси и Египта в 2022 году - РИА Новости, 11.02.2023

Посол в Каире оценил рост товарооборота Росси и Египта в 2022 году

Товарооборот между Россией и Египтом за 2022 год, по предварительным оценкам, вырос более чем на один миллиард долларов по сравнению с предыдущим, заявил в... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:16

2023-02-11T12:16

2023-02-11T13:12

экономика

египет

россия

георгий борисенко

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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Египтом за 2022 год, по предварительным оценкам, вырос более чем на один миллиард долларов по сравнению с предыдущим, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "По предварительным оценкам, товарооборот именно за 2022 год между Россией и Египтом составил шесть миллиардов долларов, из них пять – российский экспорт", - сказал Борисенко, отметив, что официальная статистика еще не досчитана. "Уже понятно, что товарооборот стал выше, чем это было в 2021 году, когда он составлял около 4,8 миллиарда долларов", - добавил посол.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230211/egipet-1851382470.html

египет

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, египет, россия, георгий борисенко