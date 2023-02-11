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В США раскрыли правду о западных танках для Украины - РИА Новости, 11.02.2023
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В США раскрыли правду о западных танках для Украины
В США раскрыли правду о западных танках для Украины - РИА Новости, 11.02.2023
В США раскрыли правду о западных танках для Украины
Западные и, в частности – немецкие, танки не смогут изменить ход противостояния на Украине, заявил в интервью газете Der Spiegel директор исследовательских... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T01:26
2023-02-11T01:26
украина
россия
германия
майкл кофман
сергей лавров
борис писториус
нато
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западные и, в частности – немецкие, танки не смогут изменить ход противостояния на Украине, заявил в интервью газете Der Spiegel директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман.Даже такое мощное оружие, как системы дальнобойного ракетного залпового огня HIMARS, утратили свое значение. Обычно, напомнил аналитик, тот или иной вид оружия имеет наибольший эффект, когда он впервые применяется в том или ином конфликте.При этом на Украине уже уничтожили тысячи танков. "Я не верю, что западные танки в такой степени превосходят российские по своим качествам, чтобы изменить всю ситуацию", - резюмировал Кофман.Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года.В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, германия, майкл кофман, сергей лавров, борис писториус, нато, в мире, танк
Украина, Россия, Германия, Майкл Кофман, Сергей Лавров, Борис Писториус, НАТО, В мире, Танк
01:26 11.02.2023
 
В США раскрыли правду о западных танках для Украины

Военный аналитик Кофман заявил, что западные танки не изменят ход конфликта на Украине

CC BY-SA 3.0 / Seano1 / Немецкий танк Leopard 1A1A1
Немецкий танк Leopard 1A1A1 - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Seano1 /
Немецкий танк Leopard 1A1A1. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западные и, в частности – немецкие, танки не смогут изменить ход противостояния на Украине, заявил в интервью газете Der Spiegel директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман.
"Танки не станут "волшебной палочкой", - приводит издание слова эксперта.
Даже такое мощное оружие, как системы дальнобойного ракетного залпового огня HIMARS, утратили свое значение. Обычно, напомнил аналитик, тот или иной вид оружия имеет наибольший эффект, когда он впервые применяется в том или ином конфликте.
При этом на Украине уже уничтожили тысячи танков. "Я не верю, что западные танки в такой степени превосходят российские по своим качествам, чтобы изменить всю ситуацию", - резюмировал Кофман.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года.
В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
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Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УкраинаРоссияГерманияМайкл КофманСергей ЛавровБорис ПисториусНАТОВ миреТанк
 
 
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