https://ria.ru/20230211/ssha-1851422386.html

Конгрессмен призвал США не разжигать и дальше конфликт на Украине

Конгрессмен призвал США не разжигать и дальше конфликт на Украине - РИА Новости, 11.02.2023

Конгрессмен призвал США не разжигать и дальше конфликт на Украине

Политика США не должна способствовать продолжению бессмысленного конфликта на Украине и росту числа убитых, путь к миру в этой стране уже давно назрел, заявил... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:50

2023-02-11T16:50

2023-02-11T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851407031_204:26:1928:995_1920x0_80_0_0_7810091fc80e67359a0645b7734d8021.jpg

ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Политика США не должна способствовать продолжению бессмысленного конфликта на Украине и росту числа убитых, путь к миру в этой стране уже давно назрел, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец Пол Госар (штат Аризона). Как отметил американский законодатель, США и другим странам "давно пора искать мирное решение, положив тем самым конец прискорбной гибели и разрушениям, от которых страдают обе страны (Россия и Украина – ред.)". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша