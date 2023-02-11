Конгрессмен призвал США не разжигать и дальше конфликт на Украине
Конгрессмен Госар: путь к миру на Украине созрел, США не должны дальше разжигать конфликт
© Минобороны РоссииМассированный ракетный удар по объектам энергетики Украины. Кадр видео
© Минобороны России
Массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины. Кадр видео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Политика США не должна способствовать продолжению бессмысленного конфликта на Украине и росту числа убитых, путь к миру в этой стране уже давно назрел, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец Пол Госар (штат Аризона).
"США не должны способствовать продолжению ненужной войны и росту числа убитых. Нынешнее положение вещей несостоятельно, пусть к миру давно назрел. Месяцы эскалации в сфере вооружений и риторики несут угрозу не только гражданам России и Украины, но и всему миру", - сказал Госар, комментируя перспективы разрешения украинского конфликта и позицию США по данному вопросу. Заявление конгрессмена агентству предоставила его пресс-служба.
Как отметил американский законодатель, США и другим странам "давно пора искать мирное решение, положив тем самым конец прискорбной гибели и разрушениям, от которых страдают обе страны (Россия и Украина – ред.)".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
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